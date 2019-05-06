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Yerin 350 metre altında ilk iftar

Türkiye'nin en önemli linyit kömürü üretim merkezi olan Soma'daki maden işçileri, ramazanın ilk iftarını yerin yüzlerce metre altında açtı- Maden iş güvenliği teknik müdürü Mustafa Çalık: - "Şu anda yerin 350 metre altındayız, buraya yaklaşık 2,5 kilometre yol yürüyerek geldik. Ne mutlu ki, ramazanın ilk iftarını burada açmak nasip oldu"- Maden işçisi Mehmet Arlı: - "Metrelerce yerin altında iftar açmak herkese nasip olmaz"

06 Mayıs 2019 Pazartesi 22:46
Yerin 350 metre altında ilk iftar

MANİSA (AA) - Türkiye'nin en önemli linyit kömürü üretim merkezi olan Soma'daki maden işçileri, huzur ve bereket ayı ramazanın ilk orucunu yerin 350 metre altında açtı.

İlçeye bağlı bağlı Eynez Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında çalışan işçiler, iftar vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde ahşap direk ve kalaslardan masalarını oluşturdu.

Yanlarında getirdikleri domates, salatalık, biber, peynir, zeytin, konserve, ekmek ve suyu masalara açan ve sabırla iftar vaktini bekleyen işçiler, ocak içindeki hoparlörlerden akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.

Yerin yüzlerce metre altındaki kömürlerin yeryüzüne çıkarılmasında baş rolde olan madenciler, iftarını yaptıktan sonra dua edip, maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.

Madenin iş güvenliği teknik müdürü Mustafa Çalık, AA muhabirine, huzur ve bereket ayı ramazanın ilk iftarını mesai arkadaşlarıyla beraber açtıklarını belirterek, "Şu anda yerin 350 metre altındayız, buraya yaklaşık 2,5 kilometre yol yürüyerek geldik. Ne mutlu ki, ramazanın ilk iftarını burada açmak nasip oldu. Allah bu zor şatlara rağmen ramazanı hakkıyla tamamlamayı nasip etsin." dedi.

Maden işçisi Mehmet Arlı da ramazan ayının ilk iftarını yer altında açtıklarını anlatarak, "Çok güzel bir duygu, bizim için değişik, metrelerce yerin altında iftar açmak herkese nasip olmaz. Allah'a çok şükrediyoruz, inşallah 30 gün boyunca eksiksiz orucumuzu tutarız." diye konuştu.

İşçi Özcan Çimen, rızıklarını yerin altında olduğuna dikkati çekerek, "Rabbim nasip ediyor evimize götürüyoruz. Öncelikle sağlıklı sıhhatli olup bu orucu tutabilmek çok güzel. İşin ağırlığı ve zorluğu ikinci planda. Allah razı olsun yöneticilerimizden, bize oruç ibadetimiz noktasında yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Madenci Selçuk Yavaş da mesleklerinin tüm zorluklarına rağmen oruçlarını aksatmamaya çalıştıklarını kaydetti.



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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 22:46
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