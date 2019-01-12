BATMAN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Batman'da "Yerel yönetimlerin bölgesel kalkınmaya etkileri" toplantısı düzenlendi.



Özel bir okulun konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, MÜSİAD'ın önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

İş insanlarına çağrıda bulunan Vali Şahin, “Bizim vaktimiz dar, acele büyümeye ihtiyacımız var çünkü bizim hedeflerimiz büyük, 2023 vizyonunu takip eden bir kamuoyuyuz." dedi.



Türkiye petrolünün yüzde 64'ünün bölgeden çıktığına dikkati çeken Vali Şahin, şöyle devam etti:



"Türkiye’ye yetmiyor, yetmesi söz konusu bile değildir. İnşallah daha arayışlar içerisindeyiz. İnşallah bulacağız ama buna güvenemeyiz. Bugün İtalya’dan doğuya doğru gidin Çin’e kadar dünyanın bu parçasında üretim üstü Türkiye’den başka yok. Eğer petrolümüz olsaydı o rehavetle biz bunları yapamazdık. İyi değerlendirmemiz lazım bunu. Ciddi bir pazar avantajımız var. Eğer üretirsek üretime satmaya sıkıntımız olmaz. Bu hususta bölgesel büyüme önemli. Bugün Batman'da en az 200 sanayici bizden yer bekliyor, yer tahsis ettiğimizde hemen fabrika kurabilecek en az 200 sanayiciden söz ediyorum. Önümüzde büyük pazar fırsatları var, Irak, Suriye gibi. Onun için bugünden hazırlıklı olmak lazım."

- "Ele ele vererek ülkemizi daha ileriye taşıyabiliriz"

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da MÜSİAD'ın her alanda Türkiye'nin gelişimine, ekonomisine katkı sunan bir kuruluş olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Toplantıları genellikle Anadolu'da yaparak bölgenin ve şehirlerin kalkınmasına, iş adamlarımızın birbirleriyle istişare etmelerine, iş yapmalarına imkan sunmuş oluyoruz. Bugünkü başlığımız MÜSİAD'ın temelinde olan bir başlık. Yerel yönetim, merkezi yönetim, STK'ler ele ele vererek ülkemizi daha ileriye taşıyabiliriz. Onun için de çok kategorik ayrımlar yapmadan yaptığımız işleri birbirimizle paylaşarak, paylaşmanın inanç ve bereketine inanarak ancak daha güçlü bir Batman, daha güçlü bir Türkiye, daha iyi bir dünya olabiliriz. Biz daha çok her şeyi yapmak hevesindeyiz çünkü çok vakit kaybettik. Ülkemiz artık çok mesafeler aldı artık Batman'dan markalar çıkarmalıyız onun için de oturup birlikte hareket etmek lazım."



