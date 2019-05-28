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“Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi” hayata geçirildi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen “Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi” hayata geçirildi.

28 Mayıs 2019 Salı 23:28
“Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi” hayata geçirildi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen “Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi” hayata geçirildi.


Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun faydalanıcı, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin sözleşme makamı olduğu “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi”, yerelde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması, etik davranış kurallarının oluşturulması ve yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirildi.


Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan yaptığı açıklamada, Kamu Görevlileri Etik Kurulu hakkında bilgiler vererek, “2004 yılında Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde çıkarılan kanunlardan biriyle kuruldu. Geçen zaman içerisinde ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ile ortaklaşa projeler ortaya koymak ve onları yürütmekle uğraştı. Biz aynı şeyi yapıyoruz ama bu yılki Avrupa Birliği projesi ile ortaya konulan hedef: Yerel yönetimlerde etik davranış ilkelerini yerleştirmek” dedi.


Toptan, “Türkiye’nin her tarafına etik eğiticiler gönderiyoruz. Onlar da etik eğitimi veren arkadaşlarımız, başka etik eğiticiler yetiştirerek onlara görev veriyorlar” ifadesini de kullandı.


Toptan,toplumdaki başarılardan söz ederek, “Yerel yönetimler gibi hassas bir alanda bu başarıyı elde etmek çok kolay değil. O mücadeleyi beraber yapabilirsek sonuç alabiliriz. Bizim etik eğiticiyi eğitmek, sonra herhangi bir ile gönderip orada 50-60 kişiye etik eğitimin, etik davranışın önemini anlatmak yetmiyor, yetmez. Beraber bunu yaparsak büyük bir reform olur. Türkiye’nin en çok şikayet ettiği alanlar, özellikle seçilmiş yerel yöneticilerle ilgili iddialar yanlış ama insanların içini sızlatıyor. O hale geliyor ki bazen Cumhurbaşkanımız bile şikayetçi oluyor yerel yönetim uygulamalarından. Bu bir fırsattır diye düşünmekteyim” şeklinde konuştu.


“İnsanlara iyi, kaliteli, dürüst hizmet götürmek etik ilkesi, bizim içimize sinerse biz onu seversek, benimsersek, özümsersek başarılı olacağımıza yürekten inanıyoruz. Başarılı olduklarımızı bakıyoruz, oradan cesaretleniyoruz" diyen Toptan, “Yaptığımız iş, yapmaya çalıştığımız iş gerçekten güzel bir iş: Kamunun hakkının birilerine feda edilmemesi veyahut bir bireyin hakkının birilerine verilmemesi, haksızlığın önlenmesi. Yolsuzluğun önlenmesi. Kötü huyların önlenmesi” ifadesini kullandı.


Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 23:28
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