Yerel yönetimler STK’lar için buluştu

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki il ve ilçe belediyelerinden temsilciler, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından İstanbul’da düzenlenen ’Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçlerine STK Katılımı Atölyesi’nde bir araya geldi. Toplantıda yerel yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) arasındaki iş birliklerinin başarılı olabilmesi için her iki tarafın da süreci bir arada planlaması ve yürütmesi gerektiğine dikkat çekildi.

TÜSEV’in Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ’Sivil Toplum İçin Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında düzenlediği ’Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçlerine STK Katılımı Atölyesi’ gerçekleşti. Türkiye’nin farklı bölgelerinden il ve ilçe belediyeleri temsilcileri, kent konseyi üyeleri ve muhtarların katılımıyla İstanbul’da düzenlenen toplantıda, yerel yönetimler ve STK temsilcileri arasındaki iş birlikleri ve karar alma süreçlerine STK’ların katılımının artırılması için öneriler paylaşılarak, bu konuda TÜSEV tarafından hazırlanacak rehberle ilgili katılımcıların fikirleri alındı.

13 belediyenin temsilcisi hazır bulundu

Atölyeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Konak Belediyesi, Maltepe Belediyesi, Mersin Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi, Şişli Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi, Tomtom Mahallesi Muhtarlığı, Göztepe Mahallesi Muhtarlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği’nden temsilciler katıldı.

"Diyalog ortamı geliştirilmeli"

Toplantıda söz alan temsilciler, STK’lar ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin nitelikli ve sürdürülebilir olması için tarafların birbirlerini tanımaları ve anlamalarına olanak sağlayacak diyalog ortamının geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Toplantıda, ayrıca yerel yönetimlerde STK’larla çalışan birimler arasında koordinasyonun sağlanması ve yoksa ilgili birimlerin kurularak iş birliklerini artırabileceği belirtildi.

"İş birlikleri hizmet kalitesini artırıyor"

Sivil toplum kuruluşlarıyla geliştirilen iş birliklerinin vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren uygulamaların hayata geçirilmesinde önemli olduğunun altı çizilen atölyede, STK’ların parçası olduğu bu tür iş birliklerinin hizmet kalitesini artırdığı ve yerel yönetimler ve bireyler arasında köprü vazifesi gördüğü vurgulandı.

Toplantıda ayrıca TÜSEV’in hazırladığı, yerel yönetim karar alma ve hizmet geliştirme süreçlerinde STK katılım mekanizmaları için temel süreçleri ve standartları tanımlayan rehber taslağı da katılımcılarla paylaşılırken, katılımcıların yorum ve önerilerinin de dahil edileceği rehberin uygulamaya yönelik, ihtiyaçlara cevap veren bir kılavuz olması hedefleniyor.