Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısında yaptığı konuşmada, kendilerine oy ve gönül vermiş insanları mahcup etmemek adına çalıştıklarını söyledi.

Karaköprü Belediyesi, 2,3,4 Ağustos tarihlerinde Şanlıurfa’da düzenlenecek olan Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı için kente gelen belediye başkanlarına ve yerel yönetim temsilcilerine yemek programında ev sahipliği yaptı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin ev sahipliğindeki programa Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile toplantı için Şanlıurfa’ya gelen belediye başkanları katıldı.

Programda bir konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, bölge belediye başkanlarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirirken, Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısında önemli tecrübe kazanımları elde ettiklerini kaydetti.

Başkan Baydilli yaptığı konuşmada,“3 günlük Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısının ilimizde yapılması bizleri gerçekten gururlandırdı ve mutlu etti. Belediye Başkanlarımızı ilimizde ağırlamaktan ve tecrübelerinden faydalanmaktan son derece mutluyuz. Belediyeciliğin sadece hizmet değil aynı zamanda gönül işi olduğunu Yerel Yönetimler Başkanımız Mehmet Özhaseki ’den öğrendik. İnşallah biz de bize gönül vermiş, oy vermiş insanları mahcup etmemek için Karaköprümüzde çalışmaya devam edeceğiz. Karaköprü gibi bir yere hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. İnşallah Şanlıurfamızın kalkınması ve gelişmesi için hep birlikte çalışacağız ve peygamberler şehrini hak ettiği yere getireceğiz. Programımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yemek programının sonunda Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’ye günün anısına tablo hediye etti.