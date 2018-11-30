"Yerel Yönetim ve Yerel Seçim Stratejileri" konferansı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, "Bu yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kazanacağız. Çoğaltalım, yanına Antalya, Mersin, Adana ve diğer büyükşehirleri de ilave edelim. İstanbul'da 39 ilçenin 14'ü CHP'dedir. Bu sayıyı 30'a yaklaştıracağız." dedi.

Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu'nda Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü'nün düzenlediği, "Yerel Yönetim ve Yerel Seçim Stratejileri" konulu konferansa katılan Hamzaçebi, 24 Haziran seçimleriyle birlikte Türkiye'nin parlamenter sisteme veda edilip, başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini anlattı.

Hamzaçebi, şöyle konuştu:

"Gerçekte başkanlık sisteminde olması gereken fren ve denge mekanizmalarına sahip olmayan bir sisteme geçildi ancak bu sisteme geçildikten sonra yakın siyasi tarihimizde ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi parlamento çoğunluğunu kaybetti. Başkanın mensup olduğu parti seçimlerde, parlamentoda çoğunluğu elde ederse her şey çok hızlı gider, amaç buydu ancak böyle olmadı. Cumhurbaşkanının mensubu olduğu partinin parlamento çoğunluğu oluşmadı. Parlamentoda şu an cumhurbaşkanının yasa çıkarabilmesi için kendi partisi dışında bir başka siyasal partinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Şu anda MHP olarak gözüküyor ama ileride nasıl bir tabloyla karşılaşırız, bu ittifak ne kadar sürer bunları bilemiyoruz. Türkiye'de siyaset çok hızlı değişiyor."

- "Yerel seçimlerde ittifak yapılması yasalarımızda yok"



Yerel seçimlerde, yine ittifakların oluştuğunu veya oluşmaya başladığını, ittifak konusunda siyasi partiler arasında görüşmelerin sürdürdüğünü belirten Hamzaçebi, "İttifak genel seçim kavramıdır. Yerel seçimlerde ittifak yapılması yasalarımızda yok. Yerel seçimlerde siyasi partilerin yaptığı işbirliğine ittifak denilmekle birlikte yasal anlamda bu bir ittifak değildir. Partiler arasında işbirliği görüşmeleri devam ediyor, ilerleyen dönemde hep birlikte sonuçlarını göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Yerel seçimlerde seçmenle siyasal partiler arasındaki bağın zayıflayıp, aday profilinin öne çıktığını ifade eden Hamzaçebi,"O nedenle bu seçim adayın profilinin öne çıktığı bir yerel seçim olacaktır. Her yerel seçimin genele yönelik mesajları vardır. Yerel seçimde elbette yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Ancak seçmen vatandaşlarımız sizler, yerel seçimde oy verirken elbette Türkiye'nin siyasetindeki genel uygulamaları da değerlendireceksiniz. Örneğin, bu seçimin önemli temalarından birisi geçim teması olacaktır." diye konuştu.

İstanbul'in bir dünya kenti olduğunu, hızlı büyürken, birçok sorunla büyüdüğünü kaydeden Akif Hamzaçebi, "İstanbul bir yağ lekesi gibi büyüyor. Planlı, programlı, yaşayanların gelecek umudunu koruyan bir büyümeyi İstanbul gerçekleştirmiyor." dedi.

Yerel seçimlerde CHP'nin ne kadar başarı elde edeceğiyle ilgili soruya Hamzaçebi, "Bu yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kazanacağız. Çoğaltalım, yanına Antalya, Mersin, Adana ve diğer büyükşehirleri de ilave edelim. İstanbul'da 39 ilçenin 14'ü CHP'dedir. Bu sayıyı 30'a yaklaştıracağız." diye yanıt verdi.