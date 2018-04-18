Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yerel seçimlerin tarihi belli oldu!

Başbakan Binali Yıldırım'ın ve YSK Başkanı Sadi Güven'in yaptığı açıklamalarda yerel seçimler ile genel seçimlerin birlikte olacağı öğrenildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:14
Yerel seçimlerin tarihi belli oldu!

YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamasından 2 seçim için de hazır olduklarını belirtti. Güven açıklamasında yerel ve genel olmak üzere 2 seçimi de 24 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Hazırlıklarının tamam olduğunu belirten YSK başkanı TBMM'den yayınlanacak olan yasayı bekleyeceğini söyledi. 

YSK başkanı Sadi Güven, daha önce de yapılan seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu'nun 56 günde seçim tamamladığını da belirtti.

BAŞBAKAN DA DUYURDU

Başbakan Yıldırım da Çankaya Köşkü'ndeki yaptığı açıklamada yerel seçimleri tarihini 24 Haziran'da olacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 19:14
  1. YSK Başkanı Sadi Güven
  2. Yerel Seçim tarihi
  3. Genel Seçim tarihi
  4. Yerel seçimler ne zaman
  5. Yüksek Seçim Kurulu
  6. YSK erken seçim

YORUM YAZ

  • SekarSekar33 dk önce
    Akp chp. İle birlikte girsin seçime zaten ikiside aynı tek parti
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu günler hangileri?
  1. İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu..
  2. Ermenistan'da protestolar büyüyor! 72..
  3. NATO’ya F-35 resti
  4. "Futboldan gelmeyen paralar ile..
  5. Çin, Tayvan Boğazı'nda gözdağı verecek
  6. Devlet Bahçeli'den "seçim" açıklaması
  7. Son dakika: Erken seçim kararı yabancı..
  8. Seçimler ikinci tura kalırsa ne olur?
  9. Bahçeli'den erken seçim mesajı!
  10. CHP mızıkçılığa başladı: 'SİHA..
  11. İYİ Parti kampanya başlattı!
  12. Belediye seçimleri ne zaman? Muhtarlık..
  13. Erken seçim önergesi TBMM'ye sunuldu
  14. Tecrübeli hoca derbide rotasyona..
  15. "Erken seçim piyasayı rahatlattı"
  16. Bursa'da kritik gün belli oldu
  17. Muhtarlık seçimlerinin tarihi de belli..
  18. Başbakan: Önemli olan ben değil..
  19. Tosun Paşa, Beşiktaş'a para basıyor
  20. Abdullah Gül aday mı oluyor? Saadet..
CHP'nin milleti yozlaştırma projesi: İşte köy enstitülerinde yaşanan ahlaksız rezaletler!
CHP'nin milleti yozlaştırma projesi: İşte köy enstitülerinde yaşanan ahlaksız rezaletler!
‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
"Türkiye’ye karşı savaşmayız"
"Türkiye’ye karşı savaşmayız"
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar