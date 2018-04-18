Yerel seçimlerin tarihi belli oldu!

YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamasından 2 seçim için de hazır olduklarını belirtti. Güven açıklamasında yerel ve genel olmak üzere 2 seçimi de 24 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Hazırlıklarının tamam olduğunu belirten YSK başkanı TBMM'den yayınlanacak olan yasayı bekleyeceğini söyledi.

YSK başkanı Sadi Güven, daha önce de yapılan seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu'nun 56 günde seçim tamamladığını da belirtti.

BAŞBAKAN DA DUYURDU

Başbakan Yıldırım da Çankaya Köşkü'ndeki yaptığı açıklamada yerel seçimleri tarihini 24 Haziran'da olacağını açıkladı.