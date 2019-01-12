Yerel seçimlere katılacak parti sayısı 12'ye düştü

ANKARA (AA) - Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılmama kararını açıklamasıyla seçime katılacak parti sayısı 12'ye düştü.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) daha önce aralarında HÜDA PAR'ın bulunduğu 13 partinin 31 Mart yerel seçimlerine katılabileceğine karar vermişti.

HÜDA PAR'ın seçime girmeme kararı sonrası 31 Mart'ta yarışacak siyasi parti sayısı 12 olacak.

Seçime YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi katılabilecek.

- 24 Haziran seçimlerine itirazla katılmıştı

YSK kararı uyarınca geçen yıl 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler arasında HÜDA PAR yer almamış, en az altı ay öncesi itibarıyla teşkilatını kuran ve büyük kongrelerini yapan AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisinin seçime girebileceği belirtilmişti.

Partinin itirazı üzerine yeniden yapılan inceleme sonucu HÜDA PAR'ın seçime katılabileceğine karar verilmişti. Seçimde Diyarbakır ve Batman'da bağımsız adayları destekleyen HÜDA PAR, diğer illerde parti amblemiyle seçime girmişti. Geçen yıl yapılan seçime itirazla giren HÜDA PAR, bu kez kendi kararıyla seçimde yer almayacak.

- Son yerel seçimde 26 parti yarıştı

Bu arada 2014'te yapılan yerel seçimlerde 26 siyasi parti yarışmıştı.

Geçen yıl yapılan Milletvekili Genel Seçimi'nde ise yarışacak parti sayısı 11 olmuştu ancak BTP seçimlerden çekilmiş, BBP'nin adayları AK Parti, DP'nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime katılmıştı. Seçimde AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi yer almıştı.







