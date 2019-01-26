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Yerel seçimlere kaç parti girecek? YSK hangi partilerin yerel seçimlerde yer alacağını duyurdu

Seçmenler 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlere kaç partinin katılacağını merak ediyor. YSK, 31 Mart Yerel Seçimine 13 siyasi partinin katılacağını açıkladı. İşte yerel seçimlere katılacak partilerin sayısı...

26 Ocak 2019 Cumartesi 22:11
Yerel seçimlere kaç parti girecek? YSK hangi partilerin yerel seçimlerde yer alacağını duyurdu

Seçmenler 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlere kaç partinin katılacağını merak ediyor. YSK, 31 Mart Yerel Seçimine 13 siyasi partinin katılacağını açıkladı. İşte yerel seçimlere katılacak partilerin sayısı...

YSK 13 siyasi partinin 31 Mart yerel seçimlerine katılacağını bildirdi. Peki hangi partiler seçimlere katılacak? İşte seçimlere katılacak 13 siyasinin listesi...

1. Adalet ve Kalkınma Partisi,

2. Bağımsız Türkiye Partisi,

3. Büyük Birlik Partisi,

4. Cumhuriyet Halk Partisi,

5. Demokrat Parti,

6. Demokratik Sol Parti,

7. Halkların Demokratik Partisi,

8. Hür Dava Partisi,

9. İyi Parti

10. Milliyetçi Hareket Partisi,

11. Saadet Partisi,

12. Türkiye Komünist Partisi

13. Vatan Partisi

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 22:11
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