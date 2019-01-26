Yerel seçimlere kaç parti girecek? YSK hangi partilerin yerel seçimlerde yer alacağını duyurdu Seçmenler 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlere kaç partinin katılacağını merak ediyor. YSK, 31 Mart Yerel Seçimine 13 siyasi partinin katılacağını açıkladı. İşte yerel seçimlere katılacak partilerin sayısı...

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