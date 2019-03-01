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Yerel Seçimlere Doğru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, seçim çalışmalarını sürdürdü.

01 Mart 2019 Cuma 12:34
Yerel Seçimlere Doğru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, seçim çalışmalarını sürdürdü.


CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, beraberinde ki CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk, İYİ Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Serap Kaya ve Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte Arapsuyu Mahallesi’nde seçim çalışmalarını sürdürdü.Mahalledeki esnafı ziyaret eden Esen, her mahallenin sorunlarıyla tek tek ilgileneceğini belirtti. Halk belediyeciliği yaptıklarının bilincinde olacaklarını ifade eden Esen, “Halkın temel sorunlarından başlayarak vatandaşın tüm ihtiyaçlarına karşılık veren bir belediyecilik örneği göreceksiniz. Her mahallenin ihtiyaçlarını, taleplerini ve eksiklerini tespit ediyoruz. Tüm bu ihtiyaçları 1 Nisan’dan sonra hızlı bir şekilde karşılayacağız. Aynı zamanda sorunların çözümü konusunda bizzat kendim takipçisi olacağım. Seçimden sonra da halkımızla bir araya gelip taleplerine nasıl çözümler bulacağımız konusunda fikir alışverişi yapacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:34
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