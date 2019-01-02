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Yerel seçimlere 13 siyasi parti katılacak

YSK, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine katılacak siyasi partileri belirledi

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:25
Yerel seçimlere 13 siyasi parti katılacak

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine katılacak siyasi partileri belirledi.

Konuya ilişkin karar, YSK'nin internet sitesinde yayımlandı.

Kararda, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca siyasi partilerin, milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya TBMM'de gruplarının bulunması gerektiği vurgulandı.

Bir ilde teşkilatlanmanın, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurma anlamına geldiği hatırlatılan kararda, 2820 Sayılı Kanun uyarınca da ilçe teşkilatının varlığından bahsedilebilmesi için, ilçe kongresinin yapılarak ilgili organların oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Kararda, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi'nin ilgili mevzuata göre seçime katılma yeterliliğine sahip partiler olduğu bildirildi.

Ayrıca, TBMM'de grubu bulunan partilerin Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti olduğu belirtildi.

Karara göre, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine 13 siyasi parti katılabilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:25
  1. 31 mart yerel seçimleri
  2. Siyasi partiler
  3. Yüksek Seçim Kurulu

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