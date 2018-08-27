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HDP ve CHP yerel seçimlerde de ittifak yapacak mı?

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmak istediğini açık açık belli etti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:06
HDP ve CHP yerel seçimlerde de ittifak yapacak mı?

24 Haziran seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP, yerel seçimler öncesinde de eli kanlı terör örgütünün partisiyle yakınlaştı.

İki parti arasındaki ilişki HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli tarafından dile getirildi.

TERÖR PARTİSİNDEN CHP'YE ÇAĞRI

"Gelin birlikte yapalım, beraber yapalım" diyen Temelli, "HDP kapılarını herkese açık tuttu, yine açık tutacak. İttifaklarımızın dayandığı temel çizgi budur. 24 Haziran’da eksik bıraktığımız işi yerel seçimlerde yapalım. Yerel seçimler bu işin ikinci turu olsun." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yerel seçimlerde tüm partilerle ittifak yapılması gerektiğini belirterek HDP'ye sıcak baktığını dile getirmişti.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:06
  1. İstanbul
  2. Yerel seçim
  3. chp
  4. HDP

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