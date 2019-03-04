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"Yerel seçimlerde de istikrarı sürdürmemiz lazım"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "Yerel seçimlerde de bu istikrarı sürdürmemiz lazım. Seçim sonuçlarına bakarak, Türkiye'ye dair hesabı olanlar, senaryosu olanlar, oyunları olanlar Sarıkaya'da akşam oy pusulasına baktığında başka partilere değil, Recep Tayyip Erdoğan'a yani size, yani bu millete bu milletin adamına ne kadar oy çıkmış, ona bakacaklar"

04 Mart 2019 Pazartesi 23:28
"Yerel seçimlerde de istikrarı sürdürmemiz lazım"

YOZGAT (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yerel seçimlerde de bu istikrarı sürdürmemiz lazım. Seçim sonuçlarına bakarak, Türkiye'ye dair hesabı olanlar, senaryosu olanlar, oyunları olanlar Sarıkaya'da akşam oy pusulasına baktığında başka partilere değil, Recep Tayyip Erdoğan'a yani size, yani bu millete bu milletin adamına ne kadar oy çıkmış, ona bakacaklar." dedi.

Bakan Gül, Sivas dönüşü Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Burada konuşan Gül, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile istikrarın seçildiğini söyledi.

Gül, "Yerel seçimlerde de bu istikrarı sürdürmemiz lazım. Seçim sonuçlarına bakarak, Türkiye'ye dair hesabı olanlar, senaryosu olanlar, oyunları olanlar Sarıkaya'da akşam oy pusulasına baktığında başka partilere değil, Recep Tayyip Erdoğan'a yani size, yani bu millete bu milletin adamına ne kadar oy çıkmış, ona bakacaklar. O yüzden vereceğiniz oyun anlamı çok büyük. Ali, Veli meselesi değil, bu iş şu kişinin bu kişinin bir yerlere gelmesi değil, memleketimizin daha iyi yerlere gelmesi için bir tercihte bulunacağız." diye konuştu.

"Bütün dünyada Türkiye için hesabı ve planı olanlar o gün 'Tayyip Erdoğan hükumette kazandı, yerel seçimlerde de nasıl bir oy aldı' diye AK Parti'nin oy hanesine bakacak." diyen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden karşımızda bir ittifak birleştirmeye çalışıyorlar, bir balon şişirmeye çalışıyorlar, bir bolun şişiriyorlar, şişiriyorlar. FETÖ şişiriyor, Pensilvanya şişiriyor, Kandil şişiriyor, Türkiye'nin büyümesini, ilerlemesini bu milletin evlatlarının başı dik gezmesini, huzur içerisinde gezmesini istemeyenler şişiriyor. FETÖ'nün şişirdiği, ipini Kandil'e verdiği bu balonu 31 Mart'ta Sarıkaya patlatacak, söndürecek Allah'ın izniyle."

-"Seçim değil, geçim işine bakacağız"

"Durmak yok, yola devam" diyerek çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu seçimi yaptıktan sonra artık seçim değil, geçim işine bakacağız. 4,5 yıl seçim yok. 4,5 yıl ülkemizi nasıl büyütürüz, Yozgat'ımızı, Sarıkaya'mızı nasıl büyütürüz, nasıl istihdam alanı açarız, nasıl turizminde, ekonomisinde esnafımıza, işçimize, patronumuza nasıl iş imkanı olur, bunların peşine koşacağız. Benim Ali, Veli, Ayşe, Fatma okulu bitirmiş iş arıyor, ben bunun derdine bakacağım, kendi insanımızın peşine gideceğim, onu yücelteceğim, cebindeki parayı artıracağım, evindeki, sofrasındaki ekmeği daha büyüteceğim, huzurunu artıracağım, bizim derdimiz bu. O yüzden hükümetle beraber yerel yönetimde, belediyede de istikrarın, huzurun devamı için, ekonomide daha güçlü çarkların dönmesi için şart. Kendimiz için oy vereceğiz, çocuklarımız, geleceğimiz için oy vereceğiz. Bu nedenle Türkiye'de AK Parti bu milletin kaderiyle bütünleşmiştir. Çünkü 7 Haziran örneğini gördük, terörü azdırıyorlar, Türkiye'de ekonominin çarklarına müdahale ediyorlar, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak istiyorlar. Bugün Türkiye üzerinde oynanan bütün oyunları bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çöze çöze gittik, çözmeye devam edeceğiz."

Gül, AK Parti Sarıkaya Belediye Başkan adayı Duran Cesur için destek istedi.

Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da ziyaretlerinden dolayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 23:28
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Sarıkaya
  3. Yozgat

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