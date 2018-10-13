2019 yerel seçimlerde ittifak yapılırsa İstanbul'da kim hangi belediyeyi kazanır?

24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile MHP ve BBP Cumhur İttifakını oluştururken, CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi de Millet İttifakında yer aldı. Partiler 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ittifak arayışına girerken, CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul ilçelerinde tabanda ittifak yapılması talimatını verdi. Peki yerel seçimlerde ittifak yapılırsa Esenyurt ve Avcılar'da hangi parti belediyeyi kazanır? İşte Mart 2019 yerel seçimlerde Avcılar ve Esenyurt oranları...

Avcılar 24 Haziran seçim sonuçları

AK Parti % 35.8

CHP % 33,4

HDP % 13.1

MHP % 7,7

İYİ Parti % 8,4

Avcılar’da yerel seçimlerde AK Parti-MHP ittifakı yapılırsa, 24 Haziran seçim sonuçlarına göre, % 43,5 oranına sahip.

CHP-HDP- İYİ Parti ittifakı olursa % 54,9 oranına sahip olunuyor. HDP bu ittifaka dahil edilmez ise CHP-İYİ Parti’nin oy oranı % 41,8 oranına sahip oluyor. Dolayısıyla 24 Haziran oranları dikkate alındığında HDP ittifaka dahil edilmezse Avcılar’ı AK Parti-MHP İttifakı kazanıyor.

Esenyurt 24 Haziran seçim sonuçları

AK Parti % 39.4

CHP % 22,7

HDP % 22

MHP % 8,5

Esenyurt’da yerel seçimlerde AK Parti-MHP ittifakı yapılırsa, 24 Haziran seçim sonuçlarına göre, AK Parti-MHP (Cumhur İttifakı) ittifakı % 47,9 oranına sahip.

CHP-HDP ittifakı olursa % 44,7 oranına sahip olunuyor. CHP HDP ittifakına İYİ Parti de katıldığı takdirde Millet İttifakı % 50,6 oranına sahip olunuyor. Dolayısıyla 24 Haziran oranları dikkate alındığında CHP-HDP-İYİ Parti ittifakı Esenyurt’ta belediyeyi kazanıyor.

Sarıyer 24 Haziran seçim sonuçları

AK Parti % 36.3

CHP % 35,3

HDP % 10.3

İYİ Parti % 8,6

MHP % 1,3

Sarıyer’de yerel seçimlerde AK Parti-MHP ittifakı yapılırsa, 24 Haziran seçim sonuçlarına göre, % 37,6 oranına sahip.

CHP, Sarıyar’da hiçbir partiyle ittifak yapmaz ise belediyeyi kaybediyor. Herhangi bir partiyle ittifak yaparsa belediyeyi elinde tutuyor.

Maltepe 24 Haziran seçim sonuçları

CHP % 37.6

AK Parti % 34,3

HDP % 10.3

İYİ Parti % 9,2

MHP % 6,9

Maltepe’de yerel seçimlerde AK Parti-MHP ittifakı yapılırsa, 24 Haziran seçim sonuçlarına göre, % 41,2 oranına sahip.

CHP, Maltepe’de HDP ya da İYİ Parti’nin biriyle partiyle ittifak yapmaz ise belediyeyi kaybediyor. Herhangi bir partiyle ittifak yaparsa belediyeyi elinde tutuyor.