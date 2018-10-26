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Belediye başkan adayı olmak isteyen kamu çalışanları ne zamana kadar istifa edecek?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü il, ilçe ve belde belediye başkan seçimleri için sandık başına gidecek. Partilerin yerel seçim çalışmalarında aday belirleme işlemleri devam ediyor. Yerel seçim takvimini açıklayan YSK, belediye başkan adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa edeceği tarihi açıkladı. Peki kamu görevlilerin aday olmak için ne zamana kadar istifa etmeleri gerekmektedir?

26 Ekim 2018 Cuma 09:10
Belediye başkan adayı olmak isteyen kamu çalışanları ne zamana kadar istifa edecek?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü il, ilçe ve belde belediye başkan seçimleri için sandık başına gidecek. Partilerin yerel seçim çalışmalarında aday belirleme işlemleri devam ediyor. Yerel seçim takvimini açıklayan YSK, belediye başkan adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa edeceği tarihi açıkladı. Peki kamu görevlilerin aday olmak için ne zamana kadar istifa etmeleri gerekmektedir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday olabilmek için kamu görevlileri, yargı mensupları, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları, üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının, katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların 1 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 09:10
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