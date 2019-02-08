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"Yerel seçimler, ülke ve milletin bekası için de önemli"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Yerel seçimler bir şehir için önemli ama her seçim, bir ülke ve millet için de milletin bekası için de önemlidir. Çünkü bir ülkenin, milletin güçlü olabilmesi için istikrarımızın olması, ekonomimizin güçlü olması lazım"

08 Şubat 2019 Cuma 16:52
"Yerel seçimler, ülke ve milletin bekası için de önemli"

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yerel seçimler bir şehir için önemli ama her seçim, bir ülke ve millet için de milletin bekası için de önemlidir. Çünkü bir ülkenin, milletin güçlü olabilmesi için istikrarımızın olması, ekonomimizin güçlü olması lazım." dedi.

Çavuşoğlu, Neşet Ertaş Sivil Toplum Kuruluşu Merkezi'nin açılışında, Washington'daki toplantılarını tamamlayıp, Antalya'da farklı bölgelerde yoğun çalışmalara başladıklarını söyledi.

"Hangi yeni projeleri üretiriz? Yeni fikirler nedir? Var olan sorunlar nedir? Neye ihtiyacı var? Herkesin görüşünü alıyoruz." diyen Çavuşoğlu, Kepez Belediyesinin aşevinde öğle yemeğini yediklerini, aşevinin önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Belediyelerin güzel hizmetler yaptığını belirten Çavuşoğlu, çok anlamlı tesislerin açılışında bulunduğunu, güzel projelerin hayata geçirildiğini vurguladı.

Kepez'in cazip ilçe olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Burası, STK'lere, derneklere, gönüllü kuruluşlara ve etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Anadolu kültürünün tanıtılmasına sahne olacak. Fırsat buldukça katılırız. Özellikle gönüllü kuruluşların burada ücret ödemeden etkinlik imkanı bulması önemli." diye konuştu.

Birinci önceliklerinin gönül belediyeciliği olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, altyapı projelerini hayata geçirmenin görevleri olduğunu ancak gönüllere girmenin daha önemli olduğunu bildirdi.

- "Önümüzdeki seçim Türkiye'nin istikrarı için çok önemli"

Dünyada sadece savaşların, sorunların olmadığını, teknolojinin de geliştiğini belirten Çavuşoğlu, gelişen teknolojik imkanlardan yararlanarak yatırımlar yaptıklarını söyledi.

31 Mart'ta şehirleri kimin yöneteceğine karar verileceğini hatırlatan Çavuşoğlu, doğru tercihin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel olduğunu ifade etti.

"Yerel seçimler bir şehir için önemli ama her seçim bir ülke ve millet için de milletin bekası için de önemlidir. Çünkü bir ülkenin, milletin güçlü olabilmesi için istikrarımızın olması, ekonomimizin güçlü olması lazım." diyen Çavuşoğlu, bu ikisini birbirinden ayırt etmenin mümkün olmadığını belirtti.

İstikrar, demokrasi ve ekonomik büyümenin önemli olduğunu anlatan Çavuşoğlu, önceki aylarda Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırılara rağmen yaraların hızlı bir şekilde sarılmasının, istikrarın, ekonominin ve finansal sistemin gücünün bir neticesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin etrafında ateş çemberi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İstikrarsızlıklar, yönetilemeyen ülkeler, terör var. Evini terk etmek zorunda kalan insanlar var. Karamsarlık saçmak için söylemiyorum ama bu sorunlar var. Ülke olarak biz bugüne kadar bunlardan olumsuz etkilenmediysek, hatta zor durumda olan insanların umudu olduysak, bugün ilkeli, girişimci ve insani dış politikamızla o sorunların çözümüne katkı sağlayabiliyorsak, öncülük edip önemli bir aktör olduysak, istikrarlı ve güçlü bir Türkiye olduğumuz içindir. Aksi takdirde zayıf olsaydık biz de savrulup giderdik bir yerlere. Önümüzdeki seçim Türkiye'nin istikrarı için çok önemli."

Vali Münir Karaloğlu da Neşet Ertaş isminin kentte yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise halka dokunan önemli yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 16:52
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. seçim
  3. tören

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