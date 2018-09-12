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EYT'lilerin umudu yerel seçimler! Yerel seçimler öncesi EYT yasası çıkacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanların emekli olma bekleyişi sürüyor. 24 Haziran seçimlerinde EYT yasasının çıkmasından ümitli olan EYT mağdurları, genel seçimlerde beklediği sevinçli haberi alamadı. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların umudu yerel seçimler oldu. Peki yerel seçimler öncesi EYT çıkar mı? Emeklilikte yaşa takılanlar için hangi parti son dakika hamlesi yaptı? İşte EYT'de son durum.

12 Eylül 2018 Çarşamba 08:33
EYT'lilerin umudu yerel seçimler! Yerel seçimler öncesi EYT yasası çıkacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanların emekli olma bekleyişi sürüyor. 24 Haziran seçimlerinde EYT yasasının çıkmasından ümitli olan EYT mağdurları, genel seçimlerde beklediği sevinçli haberi alamadı. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların umudu yerel seçimler oldu. Peki yerel seçimler öncesi EYT çıkar mı? Emeklilikte yaşa takılanlar için hangi parti son dakika hamlesi yaptı? İşte EYT'de son durum.

Yıllardır sorunların çözülmesini bekleyen EYT mağdurları, verdiği her sözü tutan AK Parti'nin yeni yasama döneminde diğer partilelerle birlikte emeklilikte yaşa takılanların sorununu bir an öne çözmesini bekliyor. 24 Hazir genel seçimlerinde umduğunu bulamayan EYT'liler önümüzdeki yerel seçimlere bel bağladı. EYT mağdurları 24 Haziran seçimleri sonrası partilerin EYT konusundaki açıklamaları nedeniyle yerel seçimler öncesinden EYT yasasının çıkacağına inanıyor.

SİYASİ PARTİLERDEN EYT HAMLESİ

EYT mağdurları için siyasi partilerden açıklama gelmişti. EYT konusunda CHP'den tüm siyasi partilere çağrı gelmişti. CHP’li Özgür Özel, "Eğer Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) sözünde duracaksa, diğer partiler duruşlarını koruyorlarsa iktidara ihtiyaç olmadan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yüzünü 2 Ekim'de güldürebiliriz." Açıklamasında bulunmuştu.

Bir EYT hamlesi de MHP'den gelmişti. Temmuz ayında EYT için yasa teklifi hazırlayarak meclise sunan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem bu seferde EYT mağdurlarının sesini duyurabilmek için yeni bir soru önergesini sunmuştu. Arzu Erdem tarafından verilmiş olan soru önergesi direkt olarak konuyla ilgilenen Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a yazılarak konuyla ilgilenilmesini istemişti. Bakan Zehra Selçuk da bu önergesini nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor. Partilerin EYT konusundaki tutumları EYT mağdurlarını umutlandırmış görünüyor. EYT'liler yerel seçimler öncesinde çözülmesini bekliyor.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 08:33
  1. İstanbul
  2. EYT'lilerin umudu yerel seçimler!
  3. Yerel seçimler öncesi EYT yasası çıkacak mı?
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