Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu

Genel seçimler için alınan erken seçim kararının yerel seçimler için de alınıp alınmadığı merak konusu oldu.

YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamasından 2 seçim için de hazır olduklarını belirtmesinin ardından kararın yerel seçimler için de geçerli olup olmadığı merak ediliyor.

Güven açıklamasında, 2 seçimi de 24 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Hazırlıklarının tamam olduğunu belirten YSK başkanı TBMM'den yayınlanacak olan yasayı bekleyeceğini söyledi.

YSK başkanı Sadi Güven, daha önce de yapılan seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu'nun 56 günde seçim tamamladığını da belirtti.

BAŞBAKAN YILDIRIM AÇIKLADI

Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

-24 Haziran 2018 pazar günü Cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve muhtar seçimleri yapılacak. Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Bildiğiniz gibi dün meclis grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim yapılması gerektiği yönünde bir beyanatta bulunmuş ve kamuoyuna duyurmuştu. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bir ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanımız da bu konuyu görüşmede ele almıştır.

Ramazandan sonraki demek ki bir hafta seçim yurt genelinde yapılacak, güven içerisinde, huzurla Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, milletvekillerimizi seçeceğiz, muhtarları seçeceğiz. Daha sonra da 2019 Mart ayının sonunda da belediye başkanlığı seçimleri olacak.'