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Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu

YSK Başkanı Sadi Güven'in yaptığı açıklamasında 2 seçimin birden olacağını belirtmesi yerel seçimleri de kapsayıp kapsamadığı merak konusu oldu. Başbakan Yıldırım ise konuya açıklık getirdi. İşte belediye ve muhtarlık seçimlerinin tarihleri...

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:14
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu

Genel seçimler için alınan erken seçim kararının yerel seçimler için de alınıp alınmadığı merak konusu oldu. 

YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamasından 2 seçim için de hazır olduklarını belirtmesinin ardından kararın yerel seçimler için de geçerli olup olmadığı merak ediliyor.

Güven açıklamasında, 2 seçimi de 24 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Hazırlıklarının tamam olduğunu belirten YSK başkanı TBMM'den yayınlanacak olan yasayı bekleyeceğini söyledi. 

YSK başkanı Sadi Güven, daha önce de yapılan seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu'nun 56 günde seçim tamamladığını da belirtti.

 BAŞBAKAN YILDIRIM AÇIKLADI

Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

-24 Haziran 2018 pazar günü Cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve muhtar seçimleri yapılacak. Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Bildiğiniz gibi dün meclis grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim yapılması gerektiği yönünde bir beyanatta bulunmuş ve kamuoyuna duyurmuştu. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bir ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanımız da bu konuyu görüşmede ele almıştır.

Ramazandan sonraki demek ki bir hafta seçim yurt genelinde yapılacak, güven içerisinde, huzurla Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, milletvekillerimizi seçeceğiz, muhtarları seçeceğiz. Daha sonra da 2019 Mart ayının sonunda da belediye başkanlığı seçimleri olacak.'

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 19:14
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YORUM YAZ

  • SedaSeda7 sa önce
    Burdan sesleniyorum ak parti oyum sanaFakat sancaktepe belediyesi oyum sana değilTapu bahanesi ile daire başına ceza kestiler kaçak yapı diye...hadi tapuyu saymıyorum fiyatı uçurdunuzinsafsızlar daire başı 50 60 70 tapu içinde90 bin tl istiyor belediye Aslinda mütahite satalım alsın diye halkı mecbur bırakıyor kim soracak bu allahın belası belediye başkandan hesabını...para lazim olunca tapuyla millete ceza kesiyorlar.zehir zıkkım olsun.Erdoğan hangi birinin kuyruğuna bassın.adam ne yapsın..belediyeler piç dolu bagarıp bagarıp duruyorlar millete sancaktepe samandıra yardım bekliyor
  • SekarSekar10 sa önce
    Akp chp. İle birlikte girsin seçime zaten ikiside aynı tek parti
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