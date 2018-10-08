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Yerel seçimler gelecek adına önemli

Yerel seçimler yaklaşıyor. Parti kulislerinde herkes kendi ismini öne çıkarmak için kapı aralamaya, el pençe divan durmaya başladı bile. Yerel seçimler milletin geleceği adına önemli.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:19
Yerel seçimler gelecek adına önemli

 Hamza Atlı  Okur Postası  Yerel seçimler yaklaşıyor. Parti kulislerinde herkes kendi ismini öne çıkarmak için kapı aralamaya, el pençe divan durmaya başladı bile. Yerel seçimler milletin geleceği adına önemli.

Şehirlerin imarı ve imajı adına “şehreminlik” makamı oldukça mühim!

Şahsen milletvekili seçimlerine ilgi duymam. Merak sarmam. Kim olmuş, kim gitmiş pek de ilgilenmem. Vekillik makamı benim gözümde yüksek rütbeli memuriyet makamıdır. Belediye başkanı, ekip çalışmalarını tesis edebilecek bir orkestra şefi niteliğinde olup, özellikle imar ve şehir planlamaları konusunda yetenekli kadroları oluşturacak bir ufuk ve vizyona, rant ve çıkar çevrelerinin etkisinden bağımsız olarak hareket edebilecek irade ve kararlılığa sahip olmalıdır. Bu anlamda bu yapıyı bu etkilerden uzak tutacak bir otoriteye sahip olmak, işlerini yoluna sür’atle sokmak büyük bir beceridir. Özellikle, ulaşım ve şehir planlama altyapısında yetenekli işler çıkarabilecek kadroları oluşturamayan belediyelerin sonu hüsran olacaktır. Kimse seçim yaklaştığı için iş yapan belediyeler istememektedir.

Belediyeler, olması gereken mutad işler yanında kendi ufuk ve vizyonlarını genişletecek sağlam ve ayrım yapmayan, ehliyet ve liyakate önem veren kadrolarla görevlerini yerine getirmelidir.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 14:19
  1. yerel seçim
  2. okur postası

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