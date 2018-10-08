Yerel seçimler gelecek adına önemli

Hamza Atlı Okur Postası Yerel seçimler yaklaşıyor. Parti kulislerinde herkes kendi ismini öne çıkarmak için kapı aralamaya, el pençe divan durmaya başladı bile. Yerel seçimler milletin geleceği adına önemli.

Şehirlerin imarı ve imajı adına “şehreminlik” makamı oldukça mühim!

Şahsen milletvekili seçimlerine ilgi duymam. Merak sarmam. Kim olmuş, kim gitmiş pek de ilgilenmem. Vekillik makamı benim gözümde yüksek rütbeli memuriyet makamıdır. Belediye başkanı, ekip çalışmalarını tesis edebilecek bir orkestra şefi niteliğinde olup, özellikle imar ve şehir planlamaları konusunda yetenekli kadroları oluşturacak bir ufuk ve vizyona, rant ve çıkar çevrelerinin etkisinden bağımsız olarak hareket edebilecek irade ve kararlılığa sahip olmalıdır. Bu anlamda bu yapıyı bu etkilerden uzak tutacak bir otoriteye sahip olmak, işlerini yoluna sür’atle sokmak büyük bir beceridir. Özellikle, ulaşım ve şehir planlama altyapısında yetenekli işler çıkarabilecek kadroları oluşturamayan belediyelerin sonu hüsran olacaktır. Kimse seçim yaklaştığı için iş yapan belediyeler istememektedir.

Belediyeler, olması gereken mutad işler yanında kendi ufuk ve vizyonlarını genişletecek sağlam ve ayrım yapmayan, ehliyet ve liyakate önem veren kadrolarla görevlerini yerine getirmelidir.