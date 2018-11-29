Yerel seçimler

Ersin Yıldırım

Yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde, ortalığı siyasetin, yalanın ve dolanın tozu dumanı kaplamış. Belediyecilikte en tecrübeli parti hiç kuşkusuz Ak partidir. Tabii genelde böyle ama özelde her partiden belli insanlar var bu halka hizmet eden.

Önceki dönemdeki bazı başkanların çok orantısız bir şekilde zenginleştikleri ve akraba, eş, dostlarına çok büyük kıyaklar geçtikleri de aşikardır.

Bunların sadece istifa ettirilmeleri ve hesap sorulmadan emekliye sevk edilmeleri Allah’tan reva mıdır??

CHP’nin halka hizmet etme anlayışı kalü beladan beridir hiç değişmeden Sözde özgürlükler adına bol bol içki ruhsatı dağıtmaktan ibarettir .

Başka da bir hizmeti yok gibi.

Kazandığı belediyelerde ya şahısların hatırına ya da Ak partinin yanlış aday tercihleri yüzündendir.

Ya da belli ideolojik saplantıları olan başlıca yerlerdir. Şimdi yeniden adaylar belirlenecek ve hiçbir partinin adayı, tek bir adayı bile orta sınıftan ya da fakirlerden seçilmeyecek. Ak Parti de dahil, adayın mutlaka paralı birileri olacağı kesindir. Ülkemiz ve milletimiz adına en hayırlısını dileyerek sizleri Allah’a emanet ediyorum.