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CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçimler 2019 CHP Hatay adayı

CHP başta İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere büyükşehirlerde İYİ Parti ve HDP ile ittifak yapmanın peşinde. CHP lideri Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde ittifak yapılacağının sinyalini vermişti. Peki CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte CHP Hadaybelediye adaylığı için ismi geçen aday

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:36
CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçimler 2019 CHP Hatay adayı

Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Partiler 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi ittifak yapmak için çalışmalara devam ederken, CHP de genel seçimlerdeki yenilgiyi unutturmak için 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. CHP başta İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere büyükşehirlerde İYİ Parti ve HDP ile ittifak yapmanın peşinde. CHP lideri Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde ittifak yapılacağının sinyalini vermişti. Peki CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte CHP Haday  belediye adaylığı için ismi geçen aday mevcut başkan Lütfü Savaş ile yola devam edeceği öğrenildi.

Hatay 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Lütfü Savaş % 41.2    

AK Parti adayı Sadullah Ergin % 40

MHP adayı Mete Aslan  % 15.3

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan aday adayları açıklandı

CHP Mersin belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Fatih belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylarıı açıklandı

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçimler 2019 CHP Adana adayı

CHP Beyoğlu belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Ataşehir belediye başkan aday adayları belli oldu

CHP Küçükçekmece belediye başkan aday adayları belli oldu

CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Avcılar belediye başkan adayları açıklandı

CHP Maltepe belediye başkan aday adayları belli oldu! CHP 2019 yerel seçim adayları

CHP Kadıköy belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Bakırköy belediye başkan adayı kim oldu?

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 17:36
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim?
  4. Lütfü Savaş
  5. Yerel seçimler 2019 CHP Hatay adayı

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