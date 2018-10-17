CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçimler 2019 CHP Hatay adayı

Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Partiler 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi ittifak yapmak için çalışmalara devam ederken, CHP de genel seçimlerdeki yenilgiyi unutturmak için 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. CHP başta İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere büyükşehirlerde İYİ Parti ve HDP ile ittifak yapmanın peşinde. CHP lideri Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde ittifak yapılacağının sinyalini vermişti. Peki CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte CHP Haday belediye adaylığı için ismi geçen aday mevcut başkan Lütfü Savaş ile yola devam edeceği öğrenildi.

Hatay 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Lütfü Savaş % 41.2

AK Parti adayı Sadullah Ergin % 40

MHP adayı Mete Aslan % 15.3

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