0553 313 94 23

Yerel seçime doğru

Kars ve Iğdır'da MHP'li belediye başkan adayları resmi adaylık başvurularını yaptı- MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel:- "Kars'ta AK Parti adayını geri çekti, AK Parti Kars'ta MHP'yi destekleyecek. Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan adayı Çetin Nazik'tir"- MHP Iğdır İl Başkanı Ersoy İçer:- "Iğdır'da 31 Mart yerel seçimlerine MHP ile gidilecek"

19 Şubat 2019 Salı 16:59
Yerel seçime doğru

KARS/IĞDIR (AA) - Kars ve Iğdır'da MHP'li belediye başkan adayları resmi adaylık başvurularını yaptı.

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Kars Belediye Başkan Adayı olan MHP'li Çetin Nazik'in İl Seçim Kuruluna resmi adaylık başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Adıgüzel, Cumhur İttifakı'nın Çetin Nazik'i destekleyeceğini vurgulayarak, "Kars'ta AK Parti adayını geri çekti, AK Parti Kars'ta MHP'yi destekleyecek. Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan adayı Çetin Nazik'tir, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

MHP Iğdır İl Başkanı Ersoy İçer de Iğdır Belediye Başkan Adayı olan MHP'li İsa Yaşar Tezel ve meclis üye listelerinin İl Seçim Kuruluna teslim edildiğini bildirdi.

Böylece Tezel'in resmi adaylık başvurusunu yaptığını anlatan Ersoy, "Iğdır'da 31 Mart yerel seçimlerine MHP ile gidilecek." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:59
  1. ığdır
  2. Kars
  3. MHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin, Suudi Prens Selman'la görüştü
    1. Putin, Suudi Prens Selman'la görüştü
    2. Konya’da ’Bereket Tanrısı’ figürlü..
    3. İHA Ağrı Temsilcisi Genç kaza geçirdi
    4. 100 milyon TL’lik kapı hizmette
    5. Kartal belediyesi AK Parti meclis..
    6. "Malezya Arakan'da insanlık suçu..
    7. Bakan Varank, ’kampüs taksi’ şoförü..
    8. Kurra hafızını öğrencileri unutmadı
    9. FETÖ sanığı iş adamına 15 yıla kadar..
    10. Kılıçdaroğlu'ndan Fikret Ünlü için..
    11. Kırsal kalkınmada üreticiye tam destek
    12. Adaylık listesi teslim süresi sona erdi
    13. Üvey babasınca darbedildiği öne..
    14. Durdurulan araçta 2 kilogram reçine..
    15. 80 metre yükseklikte 2 gündür..
    16. Mısır'da Sisi resmen intikam aldı!
    17. Şanlıurfa’da 57 kilo 500 gram esrar..
    18. Yamaçta mahsur kalan keçi AKUT..
    19. ETSO, Bölge Kariyer Fuarı ‘DKF’19’a..
    20. Döviz kurları
    21. Fethiye Kısa Mola Merkezi hizmete..
    22. Togar: “Tevazu, samimiyet ve gayretle..
    23. CHP Güzelbahçe belediye meclis üyeleri..
    24. Çocuklarda diş çürükleri neden olur?
    25. Cevdet Yılmaz, İstanbul Sabahattin..
    26. Ağrılı Türk Halk Müziği Sanatçısı Erol..
    27. İl Müdürü açıkladı! İşte Türkiye'deki..
    28. Başkan Balta: “5 yılda 356 kilometre..
    29. Yerel Seçimlere katılacak siyasi..
    30. FÜ’den Murad Camisine yardım çağrısı
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü