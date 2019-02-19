Yerel seçime doğru Kars ve Iğdır'da MHP'li belediye başkan adayları resmi adaylık başvurularını yaptı- MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel:- "Kars'ta AK Parti adayını geri çekti, AK Parti Kars'ta MHP'yi destekleyecek. Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan adayı Çetin Nazik'tir"- MHP Iğdır İl Başkanı Ersoy İçer:- "Iğdır'da 31 Mart yerel seçimlerine MHP ile gidilecek"

KARS/IĞDIR (AA) - Kars ve Iğdır'da MHP'li belediye başkan adayları resmi adaylık başvurularını yaptı. MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Kars Belediye Başkan Adayı olan MHP'li Çetin Nazik'in İl Seçim Kuruluna resmi adaylık başvurusunda bulunduğunu belirtti. Adıgüzel, Cumhur İttifakı'nın Çetin Nazik'i destekleyeceğini vurgulayarak, "Kars'ta AK Parti adayını geri çekti, AK Parti Kars'ta MHP'yi destekleyecek. Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan adayı Çetin Nazik'tir, hayırlı uğurlu olsun." dedi. MHP Iğdır İl Başkanı Ersoy İçer de Iğdır Belediye Başkan Adayı olan MHP'li İsa Yaşar Tezel ve meclis üye listelerinin İl Seçim Kuruluna teslim edildiğini bildirdi. Böylece Tezel'in resmi adaylık başvurusunu yaptığını anlatan Ersoy, "Iğdır'da 31 Mart yerel seçimlerine MHP ile gidilecek." diye konuştu.

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