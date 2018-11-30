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Yerel seçime doğru

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç:- "MHP, üç ilde aday çıkarmayacağını belirterek zaten konkordato ilan etti"

30 Kasım 2018 Cuma 15:14
Yerel seçime doğru

TBMM (AA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "MHP üç ilde aday çıkarmayacağını belirterek zaten konkordato ilan etti." dedi.

Öztunç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 160 bin nüfuslu Elbistan'da, şeker fabrikasından sonra Afşin Elbistan Termik Santrali'nin de özelleştirildiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kimsenin haberi olmadan Afşin Elbistan Termik Santrali'ni devrettiğini öne süren Öztunç, santrali devralan firmanın işçilere "Evinize gidin, gerekirse sizi çağıracağız" dediğini iddia etti.

Termik santralin özelleştirilmesinin hangi şartlar altında gerçekleştiğini merak ettiklerini vurgulayan Öztunç, şöyle devam etti:

"Binlerce işçiyi bu saatten sonra gurbete mi yollayacaksınız? AK Parti, Afşin ve Elbistan'dan bir intikam alıyor ama sebebini bilen yok. O kadar oy alıyorsunuz ama bu kenti yok sayıyorsunuz. Bu kinin sebebini öğrenmek istiyoruz. Burayı satın alan firmayı da uyarıyoruz: Eğer işçiler herhangi bir hak kaybına uğrarsa bilin ki biz de gereğini yaparız. Eğer işçiler sürülürse o işçilerin önüne ben düşerim, Afşin'den Elbistan'dan Ankara'ya büyük bir işçi yürüyüşü başlatırız. Hiç kimse o işçilerin haklarını ellerinden alamaz."

Öztunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmesine ilişkin soru üzerine Öztunç, kararı veren mahkemelerin tarafsızlığına inanmadığını söyledi. Ali Öztunç, "Türk yargısında hak, adalet hiç bir şey yok. Mahkemeler maalesef tarafsızlığını yitirmiş durumdadır. Sayın Erdoğan'a en küçük dokunanı ağır tazminata mahkum ediyorlar ama kendileri her türlü hakareti yapabiliyor ve sonucu takipsizlik. Her gecenin bir sabahı vardır, er ya da geç Türkiye gerçekten demokratik bir ülke olacak." dedi.

Başka bir soru üzerine Öztunç, AK Parti ile MHP ittifakına değinerek şunları kaydetti:

"AK Parti ile MHP'nin ittifakı da ortadadır. Partilerin tüzüğünde parti ile bağı bulunan hiç kimse bir başka partinin adayına oy isteyemez. Bu bir ihraç sebebidir. MHP, Ankara, İzmir ve İstanbul'da aday çıkartmayacağını ve AKP'yi destekleyeceğini söyledi. Sayın Devlet Bahçeli, Ankara'da Mehmet Özhaseki'ye mi oy verecek? Eğer bunu yapacak olursa kendi parti tüzüğüne aykırı davranıyor demektir. MHP üç ilde aday çıkarmayacağını belirterek zaten konkordato ilan etti. Üç ilde aday çıkarmayacağını belirterek dükkanı kapattığını söyleyen bir partinin Türkiye'de hükmü olamaz, olmamalıdır."

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:14
  1. Afşin Elbistan termik santrali
  2. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  4. özelleştirme
  5. TBMM

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