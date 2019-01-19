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"Yerel seçimde kendi adaylarımızı çıkaracağız"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal:- "Parti olarak 31 Mart seçimlerine giderken sahte ittifakları reddediyoruz ve kendi adaylarımızı çıkarıyoruz"

19 Ocak 2019 Cumartesi 12:46
"Yerel seçimde kendi adaylarımızı çıkaracağız"

HATAY (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, halkın ve ülkenin dara düştüğü her dönemde sorumluluk üstlendiklerini belirterek, "Parti olarak 31 Mart seçimlerine giderken sahte ittifakları reddediyoruz ve kendi adaylarımızı çıkarıyoruz." dedi.

Aksakal, parti yöneticileriyle Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, yerel seçim öncesi halkla buluşmak amacıyla kenti ziyaret ettiklerini belirtti.

Bugüne kadar yapılan yanlışların düzeltileceği tek yerin sandık olduğunu anlatan Aksakal, "Görev, halkın kendisine düşmektedir. Biz inanıyoruz ki Türk milleti bu kötü gidişi mutlaka önleyecektir. DSP olarak halkın ve ülkenin dara düştüğü her dönemde sorumluluk üstlendik ve yine üstleneceğiz. Parti olarak 31 Mart seçimlerine giderken sahte ittifakları reddediyoruz ve kendi adaylarımızı çıkarıyoruz." diye konuştu.

Aksakal, "Cumhur İttifakı" ve AK Parti'nin politikalarını eleştirerek, şunları söyledi:

"Şeffaf bir yönetim, halkın katılımcılığını en üst düzeyde gerçekleştiren bir iradeyle doğanın her türlü kaynaklarının, doğal yaşamı bozmadan en etkin şekilde faydaya dönüştürebilen, kendi enerjisini kendi üretebilen, kendi bölgesinde kendine yetebilen, kardeşçe bir ortamda sağlık, huzur ve mutluluk dolu yürekleriyle, sevgi dolu insanlar dönemini başlatıyoruz."

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 12:46
  1. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
  2. Hatay
  3. Yerel Seçimler

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