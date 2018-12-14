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Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak

YSK, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısını belirledi

14 Aralık 2018 Cuma 10:24
Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısı belirlendi.

YSK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Karara göre YSK, seçimde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için "bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağını" tespit etti.

Seçmenlerin sandık bölgesinde, en az 2 seçim türü için bir sandıkta oylarını kullanacakları, yurt genelinde sandık alanlarının yetersiz olması ve tasarruf ilkelerini de göz önüne alan YSK, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:24
  1. 31 Mart 2019yerel seçimler
  2. Resmi Gazete
  3. seçmen sayısı
  4. YSK
  5. Yüksek Seçim Kurulu

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