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"Yerel Seçim Yolunda Teşkilat Eğitimleri" programı

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ:- "Türkiye kendi bölgesinde, İslam aleminde oyun kurucu kabiliyeti olan bir ülke"

08 Şubat 2019 Cuma 18:12
"Yerel Seçim Yolunda Teşkilat Eğitimleri" programı

TRABZON (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Türkiye'nin kendi bölgesinde, İslam aleminde oyun kurucu kabiliyete sahip bir ülke olduğunu söyledi.

Akdağ, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Yerel Seçim Yolunda Teşkilat Eğitimleri" programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerine hazır olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhur İttifakına büyük önem verdiğini vurgulayan Akdağ, ittifakın müştereklerinin çok farklı olduğunu, bu ittifakı da müştereklerin oluşturduğunu ifade etti.

Akdağ, Türkiye'nin, tarihin kendisine yüklediği bir misyona sahip olduğunun altını çizerek, "Biz herhangi bir ülke değiliz. Herhangi bir ülke olma şansımız da yok." dedi.

Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğine dikkati çeken Akdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Terörle mücadele sonunda, Türkiye'de PKK'yı alt ettik. Aynı PKK'yı, Suriye'de başımıza bela etmek için uğraşıyorlar. Suriye'ye girip PKK'yı da bitirelim, başka bir belayı Türkiye'nin önüne çıkarmak için gayret ederler. Neden? Çünkü Türkiye kendi bölgesinde, İslam aleminde oyun kurucu kabiliyeti olan bir ülke. Tarihimizle, nüfusumuzla, demokrasimizle, kültürümüzle, gücümüzle önemli bir ülkeyiz. Biz biliyoruz ki başımızı yere eğdirmeyecek, her şartta ve ahvalde yapılması gerekenin azamisini yapabilecek bir lidere sahibiz."

Akdağ, CHP ve İYİ Parti yönetiminin, HDP ve PKK ile kol kola nasıl girdiğinin, Trabzonlu seçmene iyi anlatılması gerektiğini dile getirerek, "Cumhur İttifakı düşüncesinin arka planında farklı bir felsefe var. Bir inanç, ortak misyon var. Ortak bir görüş açısı veya vizyon var. O nedenle Cumhur İttifakının ruhuna sıkı sıkıya sarılmalıyız." diye konuştu.

AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca organize edilen programa, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, ilçe belediye başkanları ve başkan adayları ile partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 18:12
  1. "Yerel Seçim Yolunda Teşkilat Eğitimleri" programı
  2. AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ
  3. Trabzon

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