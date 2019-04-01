Yerel seçim sonuçları dünya basınında! Hazmedemediler

Uluslararası ajanslar, televizyon kanalları ve haber siteleri, sabah saatlerinden itibaren Türkiye'deki yerel seçimleri takip ediyordu. Sandıklardan sonuçların gelmesinin ardından gelişmeler birçok yayın kuruluşunun manşetinde yer aldı.

Reuters: Erdoğan için büyük yenilgi!

"Oyların %90'ı sayılan yerel seçimlerde laik muhalefetteki CHP Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, %2,8 oy farkla Ankara'yı kazandı. AK Parti İstanbul'daki en büyük şehir ve başkent olan Ankara'yı kaybetti. Erdoğan'ın "hayatta kalma meselesi" olarak nitelendirdiği seçim sonuçları, onun için büyük bir tenilgi oldu. Erdoğan Türkiye'nin 2023'e kadar bir seçime gitmeyeceğini söylediği demeçte "Bazı şehirlerin kazanılıp bazılarını kaybettiğimizi kabul etmek zorundayız. Bu demokrasilerde bir zorunluluktur" dedi."

AP: İstanbul'da fark oldukça daraldı!