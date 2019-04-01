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Yerel seçim sonuçları dünya basınında! Hazmedemediler

31 Mart Yerel seçim oylamasının sona ermesi ve ilk sonuçların duyurulmasının ardından Dünya basını, seçim sonuçlarını manşetlerine taşıdı. Gün boyu seçimleri Türkiye'nin farklı şehirlerinden takip eden uluslararası basın, ilk sonuçların ardından gözlerini Türkiye'ye çevirdi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 06:41
Yerel seçim sonuçları dünya basınında! Hazmedemediler

Uluslararası ajanslar, televizyon kanalları ve haber siteleri, sabah saatlerinden itibaren Türkiye'deki yerel seçimleri takip ediyordu. Sandıklardan sonuçların gelmesinin ardından gelişmeler birçok yayın kuruluşunun manşetinde yer aldı.

Reuters: Erdoğan için büyük yenilgi!

"Oyların %90'ı sayılan yerel seçimlerde laik muhalefetteki CHP Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, %2,8 oy farkla Ankara'yı kazandı. AK Parti İstanbul'daki en büyük şehir ve başkent olan Ankara'yı kaybetti. Erdoğan'ın "hayatta kalma meselesi" olarak nitelendirdiği seçim sonuçları, onun için büyük bir tenilgi oldu. Erdoğan Türkiye'nin 2023'e kadar bir seçime gitmeyeceğini söylediği demeçte "Bazı şehirlerin kazanılıp bazılarını kaybettiğimizi kabul etmek zorundayız. Bu demokrasilerde bir zorunluluktur" dedi."

AP: İstanbul'da fark oldukça daraldı!

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidar partisi, Türkiye için hayatta kalma mücadelesi olarak nitelendirdikleri seçimlerde, keskin bir ekonomik kriz sebebiyle kontrolü kaybettiler. Devletin yayın kuruluşu TRT'ye göre Erdoğan'ın muhafazakar, İslam merkezli partisi seçimlerde oyların %46'sını aldı. Ancak muhalefet partisi Ankara'da oyların çoğunluğunu kazandı. Erdoğan'ın partisi hala ülkenin ticaret merkezi olan İstanbul'u elde tutsa da, muhalefet adayı aradaki farkı oldukça azalttı."

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 06:41
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Yerel seçim
  4. AK PARTİ
  5. Erdoğan
  6. the guardian
  7. bbc
  8. reuters
  9. 31 mart
  10. le monde
  11. DW
  12. Repubblica
  13. DÜNYA Haberleri

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