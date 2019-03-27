Yerel seçim sonuçları 2014 hangi parti ne kadar oy aldı

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimleri için sandık başına gidecek. Vatandaşlar 31 Mart akşamı sandıktan hangi partinin zaferle çıkacağını daha şimdiden merak etmeye başladı. 2019 yerel seçim sonuçları partilerin oy oranları nasıl olur? AK Parti-CHP- MHP-İYİ Parti-HDP-Saadet Partisi-DSP ne kadar oy alır, oy oranları ne olur sorusunun cevabını ararken bir önceki yerel seçim olan 2014 yerel seçim sonuçlarına bakarak 31 Mart yerel seçimlerini kıyaslama yapıyor. Peki 2014 yerel seçim sonuçları nasıldı? Yerel seçim sonuçları kim ne kadar oy aldı? Hangi parti hangi belediyeyi kazandı? İşte İstanbul 2014 yılı seçim sonuçları...

2014 yerel seçim sonuçları-Hangi ilde hangi parti kazandı?

31 Mart 2019 yerel seçimi öncesinde vatandaşlar geçtiğimiz seçim sonuçlarını büyük bir ilgiyle araştırıyor. Örneğin; Gaziantep şehrindeki belediye başkan adaylarını incelemek isteyen bireyler 2014 yerel seçim sonuçlarını inceleyerek son belediye başkanının hangi partiden olduğunu araştırıyor. 2014 yerel seçim sonuçları buradan takip edebilirsiniz. 2014 yerel seçim sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, yapılan son seçimlerdeki sonuçları öğrenmek istiyorlar. Tüm Türkiye 31 Mart’ta sandık başına giderek oy kullanacak. Son yapılan seçimin kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven tarafından açıklanmıştı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu. Seçime 26 siyasi parti katılmıştı. Haberimiz içerisinden son yapılan yerel seçim sonuçlarına ve detaylara ulaşabilirsiniz.

30 Mart yerel seçimlerinde kim ne kadar oy aldı?

2014 yılı yerel seçim sonuçları, 31 Mart 2019’da sandık başına gidecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yerel seçimlerde hangi partinin ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Son yapılan seçimin kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven tarafından açıklanmıştı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu. Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıklamıştı. İşte 2014 yılı yerel seçim sonuçları. 30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

Büyükşehir belediye seçim sonuçları

Belediye seçim sonuçları

2014 yerel seçim sonuçları partilerin oy oranları

AK Parti %45.50

CHP %27,79

MHP %15,21

BDP %4,18

SP %2.03

Hangi parti hangi ilde belediyeyi kazandı?

01 Adana - MHP

02 Adıyaman - AK PARTİ

03 Afyon – AK PARTİ

04 Ağrı - BDP

05 Amasya – AK PARTİ

06 Ankara – AK PARTİ

07 Antalya – AK PARTİ

08 Artvin – AK PARTİ

09 Aydın - CHP

10 Balıkesir - CHP

11 Bilecik – AK PARTİ

12 Bingöl – AK PARTİ

13 Bitlis - BDP

14 Bolu – AK PARTİ

15 Burdur – CHP

16 Bursa – AK PARTİ

17 Çanakkale - CHP

18 Çankırı – AK PARTİ

19 Çorum – AK PARTİ

20 Denizli – AK PARTİ

21 Diyarbakır - BDP

22 Edirne - CHP

23 Elazığ – AK PARTİ

24 Erzincan – AK PARTİ

25 Erzurum – AK PARTİ

26 Eskişehir - CHP

27 Gaziantep – AK PARTİ

28 Giresun – CHP

29 Gümüşhane – AK PARTİ

30 Hakkari - BDP

31 Hatay - CHP

32 Isparta - MHP

33 Mersin - MHP

34 İstanbul – AK PARTİ

35 İzmir - CHP

36 Kars - MHP

37 Kastamonu – AK PARTİ

38 Kayseri – AK PARTİ

39 Kırklareli - CHP

40 Kırşehir – AK PARTİ

41 Kocaeli – AK PARTİ

42 Konya – AK PARTİ

43 Kütahya – AK PARTİ

44 Malatya – AK PARTİ

45 Manisa - MHP

46 Kahramanmaraş - AKP

47 Mardin - BAĞIMSIZ

48 Muğla - CHP

49 Muş – AK PARTİ

50 Nevşehir - AK PARTİ

51 Niğde - AK PARTİ

52 Ordu - AK PARTİ

53 Rize - AK PARTİ

54 Sakarya - AK PARTİ

55 Samsun - AK PARTİ

56 Siirt - BDP

57 Sinop - CHP

58 Sivas - AK PARTİ

59 Tekirdağ - CHP

60 Tokat - AK PARTİ

61 Trabzon - AK PARTİ

62 Tunceli - BDP

63 Şanlıurfa - AK PARTİ

64 Uşak - AK PARTİ

65 Van - BDP

66 Yozgat - AK PARTİ

67 Zonguldak - CHP

68 Aksaray - AK PARTİ

69 Bayburt - AK PARTİ

70 Karaman - AK PARTİ

71 Kırıkkale - AK PARTİ

72 Batman - BDP

73 Şırnak - BDP

74 Bartın - MHP

75 Ardahan – AK PARTİ

76 Iğdır - BDP

77 Yalova – CHP

78 Karabük - MHP

79 Kilis – AK PARTİ

80 Osmaniye - MHP

81 Düzce – AK PARTİ