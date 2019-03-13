Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu

Türkiye Yerel seçimlere hazırlanırken anket şirketleri bir çok il için araştırma sonuçlarını tek tek açıklıyor. Hangi bölgede hangi partinin kazanacağı merak ediliyor. Akdeniz bölgesinin en önemli illeri olan Antalya, Isparta, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay’da sonuçlar nasıl olacak. Bu illeri hangi parti kazanacak?

ORC, Gezici, Piar ve Emax araştırma şirketleri Antalya, Isparta, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay’ın merak edilen son anket sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre 5 ilde de Cumhur İttifakı ipi göğüslüyor…