Yerel seçim öncesi İYİ Parti derinden sarsıldı! 70 partili istifa etti

Manisa Adliyesi önünde istifa eden partililerle gazetecilere açıklama yapan İYİ Parti'nin Manisa İl Başkan yardımcı Murat Türkekal, "Büyük umutlarla Türkiye'nin geleceğinin iyi olması, Atatürkçü, vatansever, Kuvayimilliye ruhu içinde bir cesur hareket için yola çıktık. Ancak parti genel başkanın emrinden çıkıp başka güç odaklarının emrine girdi" dedi.

Yapılan ittifakların, milletvekillerinin istifasına sebep olduğunu belirten Türkekal, il başkanının planlarına ve amaçlarına hizmet edebilmesi için mevcut il yönetimini yıpratıp dağıttığını ifade etti.

Türkekal, parti içinde yaşananları şaşkınlık ve üzüntüyle izlediklerini vurguladı.