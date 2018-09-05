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Yerel seçim öncesi dikkat çeken 'ittifak' anketi!

Optimar Araştırma Şirketi’nin yaptığı ankette Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP’nin seçmenlerinin büyük çoğunluğunun iki parti arasındaki mevcut ittifakın yerel seçimlerde de sürdürülmesini istediği ortaya çıktı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:35
Yerel seçim öncesi dikkat çeken 'ittifak' anketi!

AK Partili seçmenin yüzde 53.3’ü, MHP seçmenin ise yüzde 59.8’i yerel seçimlerde de ittifak kurulması gerektiği yönünde görüş bildirdi. OptimarAraştırma’nın 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında, 26 ilde bin 787 kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği araştırmada, seçmenin yaklaşan yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı’nın devam etmesi istediği ortaya çıktı. 

MUHALEFET İTTİFAKA SOĞUK

“Genel seçimlerdeki ittifaklar yerel seçimlerde de devam etmeli mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 44.6’sı “etmeli”, yüzde 34.4’ü “etmemeli” derken yüzde 21’i ise fikir beyan etmedi. “İttifak devam etmeli” diyenlerin partilere göre dağılımında, genel seçimlere Cumhur İttifakı ile katılan AK Parti ve MHP tabanının ağırlıkta olduğu görüldü. AK Partili seçmenin yüzde 53.3’ü, MHP seçmenin ise yüzde 59.8’i yerel seçimlerde de ittifak kurulmasını istedi. Millet İttifakı altında bir araya gelen CHP-HDP-İP-SP seçmeni ise genelde ittifakı soğuk baktı. İttifaka “evet” diyenlerin oranı CHP’lilerde yüzde 38.6, HDP’lilerde yüzde 23.9, İP’lilerde yüzde 39.5 oldu. Sadece SP’lilerde yüzde 55 çıktı. 

İDAMA DESTEK YÜZDE 62

OPTİMAR Araştırma’nın yaptığı ankette çarpıcı bir başka konusunu ise idam oluşturdu. Terör suçları ile kadın ve çocuklara yönelik cinayet suçlarına idam getirilmesini isteyenlerin oranı yüzde 62 olarak gerçekleşti. 

CHP’LİLERİN YÜZDE 50’Sİ İDAM İSTİYOR

AK Parti seçmenin yüzde 77.3’ü, MHP seçmeninin yüzde 72.4’ü, CHP seçmeninin yüzde 50’si “idam” cezasının getirilmesini istedi.

(Star)

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 13:35
  1. AK PARTİ
  2. MHP
  3. araştırma
  4. ANKET
  5. optimar
  6. Yerle seçim

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    Neden kadın cinayetinde idamda erkek cinayetinde yok, erkek öldürmek idamı gerektirmeyen bir suç mu olacak.Bu ne saçmalık ne zaman bir adam gibi dört başı mamuryasa tasarısı hazırlanacak acaba
  • sevil dogansevil dogan1 sa önce
    idam falan isteyen yok ,Sizin hukuk sisteminizde bu kadar güvensizlik varken ne idamı .Bu ülkede asla idam olmayacak.Daha dün Avrupa Birliğine yalvarıyordunuz.Ne idamı.
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