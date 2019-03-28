Yerel seçim maratonu sayısal verilere yansıdı

31 Mart yerel seçimlerinde siyasi parti liderlerinin sergiledikleri performanslar sayısal verilere yansıdı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde siyasi parti liderlerinin sergilediği miting performansları sayısal verilere yansıdı. Liderlerin yaptığı mitinglerin sayısal dökümanlarında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 ülke, 59 şehir olmak üzere 98 miting yaparak toplamda 85 bin 766 kilometre kat etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 şehir 43 miting yaparak 19 bin 519 kilometre kat etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 22 şehirde 50 miting yaparak 16 bin 192 kilometre kat etti. Genel performanslarda sayısal ortalama ise Recep Tayyip Erdoğan yüzde 71, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 10, Meral Akşener yüzde 14 performans sergiledi.