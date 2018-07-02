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Yerel seçim erkene alınabilir mi? Meclis Başkanı açıkladı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin erkene alınmasının mümkün olmadığını, seçimin yapılacağı tarih için hüküm bulunduğunu belirterek "Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı? O 3 ayı adayların belirlenmesi olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı." dedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:55
Yerel seçim erkene alınabilir mi? Meclis Başkanı açıkladı

Kahraman, veda turları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Üysal'ı ziyaret etti.

Belediyenin Saraçhane'deki başkanlık binasına gelen Kahraman, burada resmi törenle karşılandı. Başkan Uysal ile birlikte binaya giriş yapan Kahraman, şeref defterini imzaladı.

İBB Başkanı Uysal'a veda ziyaretinde bulunduğunu belirten Kahraman, "Sayın Mevlüt Uysal'ın daha önceki tecrübeleri ve şahsiyeti yapısıyla bir dünya incisi olan İstanbul'umuza büyük katkıları olacağına inanıyorum. Kendisini ve şahsında mesai arkadaşlarını tebrik ediyor ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

Veda ziyaretleri kapsamında daha önce İstanbul Valisi Vasip Şahin'i de ziyaret ettiğini hatırlatan Kahraman, gazetecilerin gündeme dair sorularını da cevapladı.

ANAYASAYA UYGUN DEĞİL

"Yerel seçimler erkene alınır mı?" şeklindeki bir soruya Kahraman, "Yapılmaz çünkü Anayasa'ya uygun değil. Seçimlerin yapılacağı tarih hakkında Anayasa'da hüküm var. Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı? O 3 ayı adayların belirlenmesi olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı." diye cevap verdi.

"Siz öne alınmayacağını mı düşüyorsunuz?" hatırlatması üzerine Kahraman, şunları söyledi:

"Ben zannetmiyorum. Ama onun ayrı bir formülü bulunur mu bilmiyorum. Fakat zorlamanın bir gereği yok. Ben her seçimin zamanında yapılması gerektiğine inanırım. Ama bu erken genel seçimin doğru yapılan bir hareket olduğuna inanıyorum. Sonucu da fevkalade oldu. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İstikrarlı bir Türkiye. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah."

Açıklamanın ardından Kahraman, Uysal'ın makamına geçti. İkili burada bir süre baş başa görüştü.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:55
  1. İstanbul
  2. ismail kahraman
  3. TBMM başkanı
  4. yerel seçimler

YORUM YAZ

  • FetocuFetocu2 sa önce
    Bu Fetocu hala konusuyor mu.. adam olsa once yegenini iceri aldirirdi
  • Erken seçimErken seçim2 sa önce
    Eğer olursa sittin sene gidip oy vermem kimseye bu milletin böyle zamansız gereksiz şeylerle yıpratmaya başta reisimizin nede muhalefetin hakkı yok niye benim canım acıya acıya ödediğim vergileri şeçimlerle çar cur ediyorsunuz .birde ulan akpnin alt kademesindekiler adam gibi ôzünüze dönzeniz seçimlerde Yusuf Yusuf yapmazsınız.suyunuzun ısındığını bildiğinizden bu hareketleri yapıyorsunuz Mehmet şimşek ekonominin başında kalırsa sahada kötü ye gidecek ekonomi bu duruma o soktu onla devam intihar olur.
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