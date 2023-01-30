Yerel seçim değişikliği; kahir ekseriyet sistemi hayata geçirildiği takdirde Cumhurbaşkanımız İstanbul, Ankara, Hatay büyükşehir belediye başkanlıklarını yüzde 70 oy ile kazanır. 6’lı masada aday muamması biter. 6’ lı masadan 11+1=12 aday çıkar. 6’ lı masa atılı masa olur.

Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığı seçimlerinde pek büyük çoğunluk, ezici çoğunluk olduğu halde yerel seçim kanunundaki zafiyet nedeniyle azınlığın çoğunluğa tahakküm ettiğini belediye başkanlıkları kaybedildiğini görünce ‘Kahir Ekseriyet’ demiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza azınlığın çoğunluğa tahakküm edemeyeceği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun yerel seçim değişikliği; ‘Kahir Ekseriyet’ düzenlemesi hazırladım.

Sayın Cumhurbaşkanımız yerel seçim kanunundaki zafiyet nedeniyle İstanbul, Ankara, Hatay büyükşehir belediye başkanlıklarının kaybedildiğini belirtmişti. Yerel seçimler yerel seçim değişikliği; ‘Kahir Ekseriyet’ sistemine göre düzenlenirse; Sayın Cumhurbaşkanımız 2019 yerel seçiminde kaybettiği İstanbul, Ankara, Hatay büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanır.

YEREL SEÇİM DEĞİŞİKLİĞİ; KAHİR EKSERİYET ADAYLIK

1- Siyasi partiler, illerin ilçelerinde belediye meclisi üyesi adayı gösterir.

BELEDİYE BAŞKANI GÖREVLENDİRİLMESİ

1- Seçim sonuçlarına göre, ilçelerde en çok oyu alan siyasi partinin genel başkanı ilçe meclis üyeleri arasından ilçe belediye başkanı görevlendirir.

2- Seçim sonuçlarına göre büyükşehirlerde ilçelerin toplamında en çok oyu alan siyasi partinin genel başkanı ilçelerin meclis üyeleri arasından büyükşehir belediye başkanı görevlendirir.

3- Siyasi parti genel başkanları büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarını gerekli gördüğü takdirde meclis üyeleri arasından değiştirir.

Erdoğan “Ankara ve İstanbul’u kaybetmedik işin içindeyiz, beraber yönetiyoruz” dedi.

Yerel seçim değişikliği; kahir ekseriyet sistemi.

2019 YEREL SEÇİMİNE GÖRE;

Cumhurbaşkanımız; İstanbul, Ankara, Hatay Büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanırdı.

Büyükşehir belediye meclis üye sayıları:

İstanbul; Ak Parti: 176, CHP: 119

Ankara: Ak Parti: 88, CHP: 29

Hatay: Ak Parti: 38, CHP: 30

YEREL SEÇİM DEĞİŞİKLİĞİ; KAHİR EKSERİYET

2019 yerel seçimine göre;

Cumhurbaşkanımız; 776

Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı; 263

Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı; 245

İyi Parti genel başkanı; 25

Belediye başkanı görevlendirir. Gerekli gördüğü takdirde değiştirirdi.

YEREL SEÇİM DEĞİŞİKLİĞİ; KAHİR EKSERİYET SİSTEMİNİN FAYDALARI

1- Belediye başkanı adayları önceden belirlenmediği için aday belirleme zorunluğunun kalmaması.

2- Mecburi adayın, (Yılmaz Büyükerşen) Küsmelerin, (Aytaç Durak) Ayrılmaların (Lütfü Savaş) bitmesi.

3- Belediye başkanlarının ben aday olmasam (Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan) ile başlayıp uzayıp giden açıklamalar yapamaması.

4- Partiden istifa ederim. Belediye başkanlığını götürürüm. (Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günal) devrinin kapanması.

5- Siyasi partileri zor durumda bırakan, itibarını zedeleyen, bağımsız adaylıkların tarihe karışması.

6- Belediye başkanlığı seçimlerinde parti değil, aday önemli safsatasının kalmaması.

7- Belediye başkanlarının yeniden seçilmek için taviz vermemesi.

8- Belediye başkan adaylarının ne belediye ne de kendi bütçesinden seçim harcamaması.

9- Seçim propagandalarının ilçelerde yapılacağı için güvenlik sorunu olmaması.

10- Seçimlerde belediye başkan adayları yerine partilerin ön plana çıkması.

11- Devletimizin ve partilerin seçim harcamalarının yüzde 75 azalması.

12- Belediye başkanlarının partilerde aday olma telaşına kapılmaması.

13- Seçimlerde maddi-manevi suistimallerin önüne geçilmesi.

14- Belediye başkan adaylığı için bireysel harcamaların son bulması.

15- Seçimlerde emek, vakit israfının sona ermesi.

16- Büyükşehirde de seçimlerin sükûnet içerisinde geçmesi.

17- Çevre ve gürültü kirliliğinin en aza inmesi.

18- Seçimlerin adayların gölgesinde değil partilerin himayesinde yapılması.

19- Seçimlerde aday yerine parti propagandası olması.

20- Seçmenlerin iradesinin tam olarak sandığa yansıması.