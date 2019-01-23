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Yerel seçim anket sonuçları 2019 | Yerel seçim hangi parti ne kadar oy alıyor?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. YSK, seçim takvimine göre siyasi partiler belediye başkan adaylarını belirlemek için aday tanıtımlarını yapıyor. Vatandaşlar ise yerel seçim 2019’da hangi partinin ne kadar oy alacağını merak ediyor. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte anket şirketleri de yerel seçim anket sonuçlarını açıklamaya başladı. Peki Büyükşehirlerde hangi parti ne kadar oy alıyor? Büyükşehirlerde hangi parti önde? AK Parti yerel seçim oy oranı ne? CHP yerel seçim sonuçları, MHP seçimlerden ne kadar oy alacak? İYİ Parti ve Saadet Partisi anket sonuçları son dakika.

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:14
Yerel seçim anket sonuçları 2019 | Yerel seçim hangi parti ne kadar oy alıyor?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. YSK, seçim takvimine göre siyasi partiler belediye başkan adaylarını belirlemek için aday tanıtımlarını yapıyor. Vatandaşlar ise yerel seçim 2019’da hangi partinin ne kadar oy alacağını merak ediyor. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte anket şirketleri de yerel seçim anket sonuçlarını açıklamaya başladı. Peki AK Parti yerel seçim oy oranı ne? CHP yerel seçim sonuçları, MHP seçimlerden ne kadar oy alacak? İYİ Parti ve Saadet Partisi anket sonuçları son dakika. 

Son dakika yerel seçim anket sonuçları. Optimar Araştırma, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde kararsızların oranının yüzde 27 olduğuna işaret etti. Optimar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hilmi Daşdemir "Kararsızların bu oranlarda seyretmesinde ittifak yapan partilerin tabanlarında, diğer partiden seçilen adaylara yönelik itirazlar olması rol oynuyor" dedi. Araştırmaya ilişkin en çarpıcı yüzdeyi ise, hangi partiye oy vereceği hususunda karar veremeyenler oluşturdu. Zira, katılımcıların yüzde 27'si kararsız olduğunu açıkladı. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerdeki kararsız oranını, Optimar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hilmi Daşdemir değerlendirdi. Daşdemir'e göre, kararsızların yüzde 27 gibi yüksek oranda olmasının iki temel sebebi bulunuyor.

Anket sonuçlarında MHP'nin oylarındaki yükseliş dikkat çekti.

Türkiye geneli için yapılan ankette şu sonuçlar çıktı;

AK PARTİ %32,4

CHP %23,9

MHP %15,7 

HDP %5,1

İP %2,4 

DIĞER %0,9

ADAYA BAĞLI/KARARSIZ %19,6

2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 45

CHP % 27

MHP % 15

BDP-HDP % 5

SP % 2

BBP % 1

 

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:14
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