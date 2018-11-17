Son yerel seçim 2019 anket sonuçları | AK Parti CHP MHP İYİ Parti HDP ne kadar oy alıyor?

Türkiye 31 Mart 2019’da yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel seçimler 2019 için partiler aday belirleme çalışmalarına devam ederken, anket şirketleri de 2019 yerel seçim sonuçlarına ilişkin anket verilerini açıklamaya başladı. Peki Mart 2019 yerel seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte en son seçim anketleri 2019 sonuçları.

Türkiye 2019 yerel seçimlere hazırlanırken, son anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. 24 Haziran seçimlerinde anket şirketleri iyi bir sınav verdiği söylenebilir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde hangi parti ne kadar oy alır? AK Parti yerel seçim sonuçları ne olur? CHP 2019 yerel seçim sonuçlarına göre oyu ne olur? İstanbul yerel seçim anketi, en son seçim anketleri 2019 sonuçları ne oldu? İşte detaylar.

2019 yerel seçim anket sonuçları ne diyor?

Areda Danışmanlık Şirketi’nin 30 büyükşehirde 30 yaş üzeri 2 bin 500’e yakın vatandaşla anket yaptı. Ankette seçmenlere yöneltilen “Kime oy vereceğinize karar verdiniz mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 51,4 gibi büyük bir çoğunluğu ‘evet’ yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 57,9’u AK Parti’ye oy vermekte kararlı olduğunu belirtti. MHP’ye oy verme konusunda kararlarını verdiklerini bildiren yüzde 40 olarak belirlenirken, bu oran CHP’de yüzde 41,3, İYİ Parti’de ise yüzde 39,8 olarak öne çıktı.

AK Parti İstanbul anket sonucu

Diğer bir anket şirketi MAK Danışmanlık geçtiğimiz aylarda yerel seçim anket sonuçlarını açıklamıştı. MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Halbuki AK Parti'nin yerel seçimlerdeki oy oranları zaten hep yüzde 40'lardadır. Yüzde 50'lilerde değildir" değerlendirmesinde bulunmuştu. Kulat şunları söylemişti: “Yüzde 50'lilik bir oya da AK Parti'nin ihtiyacı yok yerel seçimlerde. Çünkü AK Parti'nin oyları lokaldir yani İstanbul'da bulur yüzde 50'leri, Ankara'da bulur yüzde 40'ları ve seçim sonucunu hep böyle alır. Güneydoğu'da HDP böyle alır. MHP göreceksiniz şartlar böyle devam ederse Türkiye genelinde çok farklı bir noktaya doğru gidebilir."

ORC anket sonuçları ne diyor!

24 Haziran günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini en yakın bilen ORC Araştırma Şirketi 7 Ekim’de yerel seçim anket sonuçlarını yayınladı. ORC anket sonuçlarına göre,

AK PARTİ: %32,4

CHP: %23,9

MHP: %15,7

HDP: %5,1

İYİ PARTİ: %2,4

DİĞER: %0,9