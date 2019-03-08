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‘Yerel Mutfak Global Lezzet’ projesi Mardin mutfağıyla devam ediyor

’Yerel Mutfak Global Lezzet’ projesi kapsamında Anadolu’nun yöresel lezzetlerini tanıtmaya ve kadınları desteklemeye devam ediliyor.

08 Mart 2019 Cuma 18:00
‘Yerel Mutfak Global Lezzet’ projesi Mardin mutfağıyla devam ediyor

’Yerel Mutfak Global Lezzet’ projesi kapsamında Anadolu’nun yöresel lezzetlerini tanıtmaya ve kadınları desteklemeye devam ediliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 7-8-9 Mart tarihleri arasında mutfağını, Mardin’de kadınların ekonomik hayata katılımlarını destekleyen ‘S.S. GAP Sosyal Ekonomik İşletme Kooperatifi’nin kadın çalışanlarına emanet etti.


Hilton İstanbul Bosphorus’un gözde mekanlarından Lalezar, kadınları desteklemek ve yerel mutfakları tanıtmak amacıyla başlattığı Yerel Mutfak Global Lezzet projesi kapsamında bu kez rotasını Türkiye’nin güney doğusuna çevirdi. Proje kapsamında Mardin’in özel yöresel yemekleri İstanbullularla buluştu. 7-8-9 Mart tarihlerinde otelin mutfağını teslim alan ‘S.S. GAP Sosyal Ekonomik İşletme Kooperatifi’ne bağlı GAP Medrese Gül ÇATOM kadınları, Mardin’in yöresel lezzetlerinden oluşan çok özel bir menüyü Lalezar’da misafirleri ile buluşturuyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:00
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