Yerel mahkeme Kütahyalı'ya ceza kararında direndi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in şikayeti üzerine açılan davada aldığı "kişiler arasında haberleşme içeriklerini hukuka aykırı ifşa etmek" suçundan 2 yıl hapis, "basın yoluyla hakaret" suçundan da 9 bin 150 lira adli para cezası hükmü Yargıtay tarafından bozulan Rasim Ozan Kütahyalı, kararında direnen yerel mahkemece aynı cezaya çarptırıldı. Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın ise bozma ilamı doğrultusunda beraatine hükmedildi.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya sanıkların ve müdahil Fatih Terim'in avukatları katıldı.

Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, bozma ilamında belirtilen gerekçelerin genel ifadeler olduğunu ve Yargıtay ilamında hukuki hiçbir konuya değinilmediğini savunarak, "Sanıkların eylemleri basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek, suç oluşturan eylemler suç olmaktan çıkarılmıştır. Ayrıca sanık Ünal Aysal yönünden aleniyet gerçekleşmesine rağmen atılı suçun oluşmadığı belirtilmiştir. Bu hususun sehven yanlış ya da farklı bir düşünceden yola çıkılarak yazıldığını düşünüyoruz." dedi.

Hukuka uygun olmadığını iddia ettiği bozma ilamına direnilmesi ve sanıkların cezalandırılmasına karar verilmesini talep eden avukat Epözdemir, tanık olarak dinlenilen eski hakem Ahmet Çakar'ın beyanlarını, müvekkiliyle bazı konularda davalık olduğu için kabul etmediklerini de sözlerine ekledi.

Sanıklardan Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı Esennur Ezgi, Yargıtay ilamına uyulması ve müvekkilinin beraatine karar verilmesini isteyerek, "Müvekkil basın özgürlüğü çerçevesinde beyanlarda bulunmuştur. Ayrıca sabıka kayıtları dosya içerisinde bulunup Yargıtay tarafından da değerlendirilmiştir." diye konuştu.



Sanık Ünal Aysal'ın avukatı Köksal Bayraktar, müvekkilinin Kütahyalı'ya mesaj göndermediğini belirterek, televizyon programındaki konuşmalardan parça parça beyanlar alınarak delil oluşturulmaya çalışıldığını, toplantılara katıldığında cep telefonunu sekretere veren müvekkilinin telefonundan bir şekilde temin edildiğini söyledi.

Bayraktar, Aysal'a beraat kararı verilmesi yönündeki bozma ilamına uyulmasını talep etti.

- Mahkemenin direnme ve uyma kararları

Son savunmaları aldıktan sonra davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 10 Ekim 2018 tarihli, sanık Ünal Aysal'a beraat kararı verilmesi yönündeki bozma ilamına uyarak bu sanığın, "kişiler arasında haberleşme içeriklerini hukuka aykırı ifşa etmek" suçundan beraatini kararlaştırdı.

Mahkeme, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'ya, "kişiler arasında haberleşme içeriklerini hukuka aykırı ifşa etmek" ve "hakaret" suçlarından verilen hapis ve adli para cezasını bozan Yargıtay kararına uymayarak, önceki kararında direndi. Mahkeme, Kütahyalı'nın, "kişiler arasında haberleşme içeriklerini hukuka aykırı ifşa etmek" suçundan 2 yıl hapis, "basın yoluyla hakaret" suçundan da günlüğü 50 liradan toplam 9 bin 150 lira adli para cezasına çarptırılmasını hükme bağladı.

Sanık Kütahyalı'nın eylem sonrası ve yargılama sürecindeki davranışlarını, yakalama emriyle savunmasının alınmış olmasını ve pişmanlık göstermemesini dikkate alan mahkeme, Kütahyalı'ya verdiği hapis cezasında takdiri indirim uygulamadı.

Mahkeme ayrıca, yargılama sürecinde pişman olduğunu gösteren herhangi bir eyleminin olmaması, tutum ve davranışları karşısında, cezasının ertelenmesi halinde bir daha benzer nitelikte suç işlemekten çekineceği yolunda mahkemede vicdanı kanı oluşmadığı gerekçesiyle Kütahyalı'nın cezasında herhangi bir erteleme yoluna gitmedi.

- Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih Terim ile aralarındaki mesajlaşmaları basında paylaştığı iddia edilen Ünal Aysal'ın, "haberleşmenin gizliliği ihlal" suçundan 2 yıla kadar, bu mesajları televizyonda yayınladığı iddia edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın da "haberleşmenin gizliliğini ihlal ve hakaret" suçlarından 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Yargılamayı gerçekleştiren İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, 31 Mayıs 2016'da verdiği kararla Rasim Ozan Kütahyalı'nın, "kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa etmek" suçundan 2 yıl hapis, "hakaret" suçundan 9 bin 150 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. Ünal Aysal'a ise "haberleşmenin içeriğini rıza olmaksızın ifşa etmek" suçundan verilen 10 aylık hapis cezası, bir yıllık denetim süresiyle ertelenmişti.

Kararların temyiz edildiği Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 10 Ekim 2018'de, yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Kütahyalı'nın, Terim ile Aysal arasında geçen mesajlaşma içeriklerini kamuoyuna sunmasının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten yüksek daire, 65 yaşını dolduran sanık Ünal Aysal ile ilgili verilen kısa süreli hapis cezasının ise daha önce sabıkası bulunmadığı gerekçesiyle adli para cezasına çevrilmesi hususunun gözetilmediğine vurgu yapmıştı.