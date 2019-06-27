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Yerel basın erteleme bekliyor

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yazılı bir açıklama yaparak, yerel basın kuruluşlarından 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren ’’vergi borcu yoktur’’ yazısı istenmesine ilişkin uygulamanın ertelenmesini istedi.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:22
Yerel basın erteleme bekliyor

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yazılı bir açıklama yaparak, yerel basın kuruluşlarından 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren ’’vergi borcu yoktur’’ yazısı istenmesine ilişkin uygulamanın ertelenmesini istedi.


Yerel basının zor koşullarda hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çeken TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:


"Yerel gazetelerimizden resmi ilan yayım bedellerinin ödenmesinde, geçmiş borç durumunu gösterir belge aranmasına ve varsa vergi borçlarının kesilerek ilgili vergi dairesine aktarılmasına dair 6183 sayılı Kanunun ilgili madde değişikliği için geçtiğimiz yıl yoğun çaba gösterdik. Maliye Bakanı’na, diğer bakanlara ve milletvekillerine konuyu defalarca ilettik. Çabalarımız sonucu maddede değişiklik yapılmadı, ama ertelenmesini sağladık. Şimdi aynı sorun 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren tekrar gündeme geldi. Bilindiği gibi yerel basınımız zor ekonomik koşullarda fedakârca görev yapıyor.Geçtiğimiz yıl döviz kurunda yaşanan dalgalanma ile gazete işletmelerinin girdi fiyatlarında olağanüstü artışlar söz konusu oldu. Dövize dayalı kâğıt, boya, kalıp ve başkaca sarf malzemelerindeki artış, personel ve işletme giderlerindeki artışların yanı sıra resmi ilanların sayısında düşüşler yaşandı. Acil alım, doğrudan temin, işleri bölme ya da tek kalemde toplama gibi yöntemler sonucu Basın İlanları çok azaldı. Özel reklam gelirleri de bu dönemde önemli ölçüde düştü. Öte yandan, hazırlık çalışmaları devam eden Yeni Yargı Reformu Paketi "resmi ilan gelirlerinin düşmesine neden olacak düzenlemeler" içeriyor. İcra ve iflas ilanlarının Basın İlan yoluyla duyurumunu sona erdirecek olan bu düzenleme de, yerel basın kuruluşları için yeni bir ekonomik darbe anlamını taşıyor. Sonuç olarak; kamuoyunun bilgilendirilmesi görevini başarıyla sürdüren yerel basınımız, yeni uygulamalarla daha da zor koşullara itilmemelidir. Bu nedenle yerel basın için 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan ’’Vergi borcu yoktur’’ yazısının yer aldığı madde değişikliğinde bir kez daha süre uzatımı, icra iflas ilanlarına ilişkin düzenlemenin de tamamen gündemden kalkmasını bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:22
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