Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandı Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında yerde bulduğu cismi kurcalayan 13 yaşındaki çocuk, cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında yerde bulduğu cismi kurcalayan 13 yaşındaki çocuk, cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki İsmail K., hayvan otlattığı sırada yerde bir cisim buldu. Küçük çoban, eline alıp oynadığı cismin patlaması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlayan cismin belirlenmesi amacıyla olay yerine gelen güvenlik güçleri inceleme başlattı.

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