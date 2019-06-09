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Yerde bulduğu 20 bin TL değerindeki mücevheri alıp kayıplara karıştı

Başkent’te, tadilata gönderilmek üzere kilitli poşete konulup kuryeye teslim edilen ancak kilitli poşetin açılmasıyla yere düşen 20 bin TL değerindeki elmas bilekliği yerden alan genç kayıplara karıştı.

09 Haziran 2019 Pazar 10:08
Yerde bulduğu 20 bin TL değerindeki mücevheri alıp kayıplara karıştı

Başkent’te, tadilata gönderilmek üzere kilitli poşete konulup kuryeye teslim edilen ancak kilitli poşetin açılmasıyla yere düşen 20 bin TL değerindeki elmas bilekliği yerden alan genç kayıplara karıştı.


Olay, Ankara’nın en işlek caddelerinden birisi olan Anafartalar Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir kuyumcu firmasında çalışan kadın personel, 20 bin TL değerindeki elmas bilekliği bakıma göndermek için kilitli poşete koyup kuryeye teslim etti. O sırada kilitli poşetin açılmasıyla elmas bileklik kaldırıma düştü. Durumun fark edilmemesi üzerine yola çıkan kurye, ürünlerini incelerken kendisine verilen elmas bilekliği bulamadı ve kuyumcuya geri döndü. Durumu firma sahiplerine bildiren kurye, elmas bilekliğin kilitli poşetin içinde olmadığını ifade etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen firma yetkilileri, elmas bilekliğin kuryeye teslim edildiği sırada kilitli poşetin açılmasıyla kaldırıma düştüğünü ve olay yerinden geçen bir gencin de elmas bilekliği yerden alarak kayıplara karıştığını gördü.


Görüntülerin incelenmesinin ardından polise giderek ifade veren firma yetkilisi Ahmet Balaban, yerden 20 bin TL değerindeki elmas bilekliği alarak kayıplara karışan kişi hakkında şikayetçi oldu.


Firma yetkilisi Balaban, yaşanan olayı şöyle anlattı:


“Tadilata girmek üzere bir adet elmas bilekliğimiz kurye arkadaşımıza teslim edilirken poşetten farkında olmadan yere düşüyor. Elmas bileklik elimizde olmadığından dolayı kamera kayıtlarını inceledik ve genç bir arkadaşın bilekliği yerden eğilip aldığını gördük. Caddede bulunan diğer mağazalardaki kamera kayıtları izleyerek, şahsın Bentderesi istikametine gittiğini tespit ettik. Polise şikayette bulunduk.”


Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, 20 bin TL değerindeki elmas bilekliği yerden alarak kayıplara karışan şahsı arama çalışmalarını başlattı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 10:08
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