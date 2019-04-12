Yeraltı çöp konteynırına düşen kediye ekipler kurtardı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yeraltı çöp konteynırına düşen kediyi kurtarmak için itfaiye ve belediye ekipleri seferber oldu. Kedi düştüğü yeraltı çöp konteynırından yaklaşık yarım saatlik çaba sonucu kurtarılabildi.

Orhangazi’de Tozkoparan Caddesi girişinde bulunan yeraltı çöp konteynırından gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir kedinin yeraltı çöp konteynırına düştüğünü fark etti. Çöp konteynırının yerinden çıkarılması için haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Orhangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri itfaiye ekipleri ile birlikte yaptıkları yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında kediyi bulunduğu yerden çıkardı.