Yer: Suudi Arabistan... İmam Cuma hutbesini yarıda kesti!

Riyad Muhaisin Camii'nin imamı ve vaiz olan Şeyh Adel Bin Salem Al Kalbani, Cuma hutbesini sürdürdüğü sırada telefonu ile meşgul olan cami cemaatinden birine bakarak: "Ey habib, sen telefonla meşgul oluyorsun ve aynı zamanda vaazı mı dinliyorsun. Ya telefonun seç ya da hutbeyi dinlemeyi seç" diyen İmam, peygamber efendimizin (SAV) "Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, abesle iştiğal etmiş olur.” hadisini hatırlattı. İmam, cemaatten Whatsapp ve Twitter'la uğraşmak yerine, vaazın sonuna kadar sabırlı olmasını istedi.

İmamın hutbeyi yarıda kesmesi sosyal medyada geniş bir yer buldu.

Kaynak: Milli Gazete