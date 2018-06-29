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Yer: Suudi Arabistan... İmam Cuma hutbesini yarıda kesti!

Riyad Muhaisin Camii'nin imamı ve vaiz olan Şeyh Adel Bin Salem Al Kalbani, Cuma hutbesini sürdürdüğü sırada telefonu ile ilgilenen birisini görünce hutbeyi yarıda keserek uyardı.

29 Haziran 2018 Cuma 16:11
Yer: Suudi Arabistan... İmam Cuma hutbesini yarıda kesti!

Riyad Muhaisin Camii'nin imamı ve vaiz olan Şeyh Adel Bin Salem Al Kalbani, Cuma hutbesini sürdürdüğü sırada telefonu ile meşgul olan cami cemaatinden birine bakarak: "Ey habib, sen telefonla meşgul oluyorsun ve aynı zamanda vaazı mı dinliyorsun. Ya telefonun seç ya da hutbeyi dinlemeyi seç" diyen İmam, peygamber efendimizin (SAV) "Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, abesle iştiğal etmiş olur.” hadisini hatırlattı. İmam, cemaatten Whatsapp ve Twitter'la uğraşmak yerine, vaazın sonuna kadar sabırlı olmasını istedi.

İmamın hutbeyi yarıda kesmesi sosyal medyada geniş bir yer buldu. 

Kaynak: Milli Gazete

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 16:11
  1. Twitter
  2. Arabistan

YORUM YAZ

  • İBRAHİM NUR AKSEDEFİBRAHİM NUR AKSEDEF4 sa önce
    Cuma hutbelerinin dili 40 senedir değişmedi,fetullahçı bi arkadaş bundan 10 sene önce bana her kuruma girdik askeriyeye.yargıya vesaire ama diyanete giremedik demişti demek ki diyanetin içinde daha önceden çeteleşmiş bi klik var.Milli şair mehmet akif, alevi sünni kardeşliği zart-zurt frapanlığıyla cuma hutbesi irad eden zevat PEYGAMBER MUHAMMED MUSTAFA SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEMİN cuma hutbelerini olduğu gibi iktibas etmeyi denemeyi ne zaman öğrenecek,ilkokul çocuğu levelinde din terakkisi sağlama beyinsizliği adamı twitera göndermezde nereye gönderir. Üstteki suudi imamda üzerine alınabilir umre ziyaretinde kaç paralık hutbe okuduklarını biliyorum.....Dost acı söyler
  • KeçeliKeçeli6 sa önce
    Bizde her cuma yapılması şart
  • saddisaddi7 sa önce
    maalesef bizde de öyle. Öyle ki, 3 hafta önce hutbede sağ ve solumdaki kiler mesaj okuyorlardı. Uyardım. Dikkate almadılar. 3 sıra arkaya geçtim. O sırada da tesadüf solumda ve sağımdakiler telefonlar oyun oynamaya başladılar. HEYHAT....... GAFLET... Ya cuma çıkışında daha camiden 20 metre uzaklaşmadan küfre başlayanlara ne demeli.
  • AhmetAhmet5 sa önce
    Telefonla uğraşılsa iyi karşılıyorum artıkKendi araların konuşma sesi imamın vaazınıDuymayacak kadar oluyor cami değiştirmekten başka yapacak bisey kalmıyor çok vahim bir durum
  • kalelikaleli2 sa önce
    iyi yapmış imam efendi.bu telefonlar yüzünden millet camiden de soğudu.ibadetten soğudu metroda olsun okulda olsun bilmem nerede olsun her elde kürek kadar telefon çocuklarda telefon oyun oyun başka bilgi edinme yok camiye gelen bir kısım vatandaşın önem verdiği telefon önce telefona yer ayarlama falan.çok tehlikeli bir gidiş.bir de cuma hutbeleri çok önemlidir.güzel bilgiler verilmeli dinleyen etkilenmelidir.şimdi gene biraz düzeldi.
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