Serinlemek için girdiği kanyonda akıntıya kapılarak boğuldu Mersin'de 36 yaşındaki Ömer Denden serinlemek için girdiği Lamos Kanyonu'nda akıntıya kapılarak boğuldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Ömer Denden, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için dün Kayacı Vadisi'ne gitti. Sıcak havadan bunalan Denden, serinlemek için girdiği Lamos Kanyonu'nda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları aramada Ömer Denden'in cansız bedenini bularak sudan çıkardı. Denden'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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