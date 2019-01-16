0553 313 94 23

Mersin'de mahsur kalan mürettebat askeri helikopterle kurtarıldı

Mersin'de dün fırtına nedeniyle sürüklenip karaya oturan gemideki 2 personel, helikopter destekli operasyonla kurtarıldı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:13
Mersin'de mahsur kalan mürettebat askeri helikopterle kurtarıldı

Mersin Limanı Demir Sahası'nda demirli ve içinde 2 mürettebat bulunduğu öğrenilen hacizli 'Wardeh' isimli Lübnan bandıralı kargo gemisi, dün öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. Liman mendireğine yakın bölgede, kıyıya yaklaşık 500 metre uzaklıkta karaya oturan gemiye olumsuz hava şartları nedeniyle havadan ya da denizden ulaşılamadı.

Askeri helikopter harekete geçti

DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde fırtınanın hafiflemesi ile birlikte gemideki mürettebatı kurtarmak için harekete geçildi. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'ndan havalanan askeri helikopter, geminin bulunduğu bölgeye geldi. Gemiye sarkıtılan halata bağlanıp helikoptere çekilen mürettebat, Komutanlıkta kendilerini bekleyen ambulans ile tedbiren Toros Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayakta muayene edilen gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve geminin hava şartları düzeldikten sonra romörkör yardımı ile açığa çekileceği belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:13
  1. Mersin
  2. Askeri helikopter
  3. Toros Devlet Hastanesi
  4. mersin
  5. gemi karaya oturdu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - Bir ‘exit’ krizi
    1. ANALİZ - Bir ‘exit’ krizi
    2. "Pavyondan, kumarhaneden çıkıp örgüt..
    3. MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin..
    4. Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarına..
    5. Oltasında takılan balığa kendisi bile..
    6. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz..
    7. 19. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
    8. Yerli kömür üretiminde rekor kırıldı
    9. Trump'ın tehdidi sonrası tartışılan..
    10. Eşinin "FETÖ'cü" diye ihbarda..
    11. Rusya'dan Suriye'de "güvenli bölge"..
    12. İran'da ekonomik kriz hırsızlık..
    13. Saadet Partisi'nde iki isim daha belli..
    14. Fenerbahçeli futbolcular kanser..
    15. Altay Kulübü 105 yaşında
    16. Youtube'dan flaş karar! O videolar..
    17. Piyasalarda gün ortası
    18. Engelli milli atıcılara altın hediye..
    19. Safranbolu konakları beyaz örtüyle..
    20. Yemen görüşmelerinin ikinci turu..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var