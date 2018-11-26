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Yer: Kocaeli... Tarihi bir mezar bulundu

Kocaeli'de, bir binanın temelinde meydana gelen kayma sonucu tarihi mezar bulundu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:15
Yer: Kocaeli... Tarihi bir mezar bulundu

Kocaeli'de yapılan bir kazı çalışmasında tarihi bir mezar kalıntısı bulundu. 

Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki eski bir binanın temelinin kayması sonucu insan kemikleri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, iskelet parçalarının bina temelinin kaymasıyla ortaya çıkan tarihi bir mezara ait olduğunu belirledi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlileri de bulunan kemikleri incelemek için Müze Müdürlüğü'ne götürdü.

Mahalle sakinlerinden Erkan İşeri, gazetecilere yaptığı açıklama, komşusunun bir kafatası görmesi üzerine kendisine haber verdiğini ifade ederek, "Oturduğumuz bina yapılırken burada tarihi eser çıkmıştı, hatta Bizans mezarlığı çıkmıştı. O zaman durdurmuşlardı inşaatı ama bu onun devamı mı değil mi bilmiyoruz. Zaten bizim yan binaya ait alan." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 06:15
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