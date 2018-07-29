İzmir'de boru patladı! Suyun yüksekliği 8 katlı apartmana ulaştı

Alınan bilgiye göre, şebeke suyunun aktığı boru, Cumhuriyet Bulvarı'ndaki İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesine yaklaşık 100 metre mesafede henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Hattan çıkan tazyikli su sokağa döküldü. Borudan fışkıran su zaman zaman 8 katlı apartman yüksekliğine ulaştı.

Olay nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Cumhuriyet Bulvarı'nda ulaşımda aksama yaşandı, çevre sakinleri belediyeden yardım istedi.

Yoldan geçenler cep telefonuyla bu anı fotoğrafladı.

Belediye yetkilileri, boruya giden suyu kesildiğini ve onarım için çalışma başlatıldığını bildirdi.