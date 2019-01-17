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Yer: İzmir! Silahlı suç örgütü üyeleri böyle yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ve çevresindeki ilçelerde, tehdit ve baskı ile haraç topladıkları ve birçok suça karıştıkları belirlenen silahlı suç örgütünün 8 üyesi polisin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

17 Ocak 2019 Perşembe 14:41
Yer: İzmir! Silahlı suç örgütü üyeleri böyle yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ve çevresindeki ilçelerde tehdit, şantaj ve baskı yoluyla çeşitli işletmelerden haraç aldığı ve birçok suça karıştığı tespit edilen çeteye yönelik takip başlattı. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Rıdvan A.'nın Irak'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Geçen 4 Ocak Cuma günü yapılan baskınlarda, Rıdvan A.'nın yanı sıra M.T., M.U., O.Ö., S.K., A.E., H.Ç., M.H.D., M.G., M.K., K.Ö., T.E. ve F.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, üç tabanca, bir tabanca susturucusu, bir pompalı tüfek ve bunlara ait çok sayıda fişek, zorla imzalatıldığı tespit edilen çok sayıda çek ile sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yeşilyurt semtindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Rıdvan A. ile M.T., M.U., O.Ö., S.K., A.E., H.Ç. ve M.H.D. tutuklandı. M.G., M.K. ve K.Ö. savcılıktan, T.E. ve F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgüt lideri olduğu ileri sürülen Rıdvan A.'nın, suç eylemlerinden elde ettiği paralarla lüks araçlara bindiği ve yüksek standartta  yaşam sürdüğü belirlendi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:41
  1. İzmir

YORUM YAZ

  • ................16 dk önce
    Devletimiz bunları yakalamakla kalmasın mallarına el koyup zarara ve haraca bağladıkları kişilerin bu mallarla zararlarını gidermeli bu çıplaklara da adnan oktarın, fetönün örgütü nasıl muamele ile yargılanıyor iseler o şekilde yargılanmalılar...Yoksa bir yerden girer bir yerden çıkıp malları yanına kalırsa bu ülkede bu işi yapacak çok örgüt türer..

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