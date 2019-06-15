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Yer: İstanbul/Avcılar! Bir anda çöktü

İstanbul'un Avcılar ilçesinde çökme meydana gelen yol, emniyet güçleri tarafından şerit çekilerek araç trafiğine kapatıldı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:14
Yer: İstanbul/Avcılar! Bir anda çöktü

İstanbul Avcılar'da çökme görülen yol, polis tarafından şerit çekilerek trafiğe kapatıldı. Ekiplerin, yolda inceleme yaptıktan sonra onarım çalışmasına başlayacağı ifade edildi.

DHA'nın haberine göre, Ambarlı Mahallesi’ndeki Faik Bey Sokak’ta bir süre önce İSKİ tarafından yapılan çalışmadan dün akşam saatlerinde geçen bir aracın ardından çökme oldu.

Yolun ortasında delik oluşurken çevredekiler, buradan geçecek araçların içine düşmemesi için etrafına taş ve tahta yerleştirip polisi aradı.

Sokağa gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolda inceleme yaptıktan sonra yolun iki tarafına güvenlik şeridi çekerek sokağı araç trafiğine kapattı, belediyeye bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:14
  1. İstanbul
  2. Avcılar
  3. yol çökmesi

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