THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

8 yıldır kardeşinin adını tarlaya yazıyor

Çorum’un Alaca ilçesinde yaşayan bir esnaf, 8 yıl önce kaybettiği kardeşinin adını her sene traktör pulluğuyla tarlaya yazıyor.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:11
8 yıldır kardeşinin adını tarlaya yazıyor

Edinilen bilgilere göre, Alaca sanayi sitesinde esnaf olan Mesut Turan’ın kardeşi Ömer Turan (23) 2010 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle sarsılan Turan, o günden itibaren her yıl tarlasındaki ürünü biçtikten sonra, traktörüne taktığı pulluk yardımıyla sürdüğü tarlasına 'Ömer' ismini yazıyor. Tarlada devasa boyutta yazılan “Ömer” yazısını gören vatandaşlar ve sürücüler şaşkınlığını gizleyemiyor. 

2010 yılında kanser tedavisi gören kardeşinin hayatını kaybettiğini dile getiren Turan, “Allah rahmet eylesin. O günden beri acısını halen içimizde yaşıyoruz. Onunla gitmiş olduğumuz tarlalarda, arazilerde tekrar şimdi gittiğimde kardeşimin yokluğunu çok fazla hissediyorum. Onun adını traktörümle tarla sürerken aklıma geldi ve tarlaya yazdım. Daha önce de yazmıştım. Önümüzdeki yıllarda da kardeşimin adını tarlaya yazmaya devam edeceğim. Ben unutamıyorum. Ailem unutamıyor. Tanıyanlara da hatırlatıp dualarını alabiliyorsak ne mutlu bize. Tarlada yazıyı gören vatandaşlarımız kardeşime dua edip Fatiha okursa bundan mutluluk duyarız” dedi.

 

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:11
  1. Çorum

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kaan’dan ‘Barter’ formülü
    1. Başkan Kaan’dan ‘Barter’ formülü
    2. Borsa güne yükselişle giriş yaptı
    3. Oyuna gelmediler! Tam 15.7 milyon..
    4. Birileri size yalan söylüyor, Sayın..
    5. İstihbarat baskınını kimin yönettiği..
    6. ASKON’dan e-ihracata ‘alibaba’ ile..
    7. TSK onları ordu saflarına kattı
    8. Kuzey Irak'ta hava harekatı!..
    9. BMW'den yerli elektrikli minibüse tam..
    10. Mezhepçi Birgün gazetesi, Haydar Baş'a..
    11. ABD fitili ateşledi
    12. Ahmet Haluk Dursun: İpek Yolu projesi..
    13. Antalya'da sel ev ve ahırlara zarar..
    14. Balkondan düşen engelli çocuktan acı..
    15. Haydar Baş hakkında korkunç iddia:..
    16. Boris Johnson'dan peçeli kadınlara..
    17. TPAO petrol aramak için ruhsat..
    18. Donald Trump, ABD vatandaşlığına..
    19. Lastik botta 45 göçmen yakalandı
    20. Bakanlık açıkladı: Bingöl'de 3 PKK'lı..
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...